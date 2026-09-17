Ο γιατρός που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης θα πέθαινε ούτως ή άλλως, οπότε και ο ίδιος κρατείται άδικα στη φυλακή.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ξεκίνησε απεργία πείνας μόλις έμαθε ότι θα οδηγηθεί στον Κορυδαλλό, τη διέκοψε όταν έφτασε στη VIP πτέρυγα.

Εκεί είπε στους δύο αστυνομικούς συγκρατούμενούς του, σύμφωνα με το Star: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν τον είχα ασθενή, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα».

Επίσης, το Star ανέφερε ότι υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τις επόμενες νομικές ενέργειες του δικηγόρου του, ο οποίος εκπροσωπεί και τη σύζυγο του γιατρού, η οποία επίσης προφυλακίστηκε.

Συγκεκριμένα, είχε γίνει γνωστό ότι θα υποβληθεί προσφυγή κατά της κράτησης και για τους δύο, όμως το Star ανέφερε ότι τελικά θα γίνει μόνο για να αποφυλακιστεί ο γιατρός και όχι η σύζυγός του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το αίτημα θα στηριχθεί στη μαρτυρία του ασθενούς, ο οποίος υποστηρίζει ότι βρισκόταν μαζί με τον γιατρό, καθώς ο τελευταίος του έγραφε εξέταση κολονοσκόπησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός μεταφέρθηκε στην πτέρυγα ΣΤ των φυλακών Κορυδαλλού, γνωστή και ως VIP πτέρυγα. Εκεί βρίσκεται μαζί με τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος τον περασμένο Ιούλιο.

Παρέμβαση της Αρχής για το ξέπλυμα

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι δυο προφυλακισμένοι γιατροί.

Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τους δυο γιατρούς που βρίσκονται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα θα ξεκινήσει από δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι γιατροί.

Στην περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Αρχή αναμένεται να προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δυο κατηγορούμενων και στη συνέχεια να αποστείλει στο σχετικό πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα ο οποίος και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.