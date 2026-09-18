Στο προσκήνιο για τον Ηρακλή βρίσκεται το όνομα του Έντι Ιορντανέσκου, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρουμανία, ο Ρουμάνος τεχνικός έχει ήδη έρθει σε επαφή με ανθρώπους του «Γηραιού» για το ενδεχόμενο να αναλάβει την ομάδα.

Όπως αναφέρει η ρουμανική ιστοσελίδα «Trumedia», ο Ιορντανέσκου αποτελεί μία από τις επιλογές του ιδιοκτήτη του Ηρακλή, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, σε περίπτωση που αποφασιστεί η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Βάλτερ Ματσάρι.

Ο 48χρονος προπονητής είναι χωρίς ομάδα από τα τέλη Οκτωβρίου του 2025, όταν αποχώρησε από τη Λέγκια Βαρσοβίας. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πάντως, η συγκεκριμένη επαφή δεν έγινε τώρα. Η πρώτη συζήτηση είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο Ιορντανέσκου βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για διακοπές. Τότε είχε συνομιλήσει με συνεργάτη του ισχυρού άνδρα του Ηρακλή.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη πως η σχέση του Ματσάρι με ένα μέρος της διοίκησης δεν βρίσκεται στο καλύτερο σημείο και πως πολλά αναμένεται να κριθούν από το αποτέλεσμα της αναμέτρησης με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Παράλληλα, οι Ρουμάνοι σημειώνουν πως στη λίστα των πιθανών αντικαταστατών του Ιταλού υπάρχει και Έλληνας προπονητής.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στο συμβόλαιο του Ματσάρι, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό. Η αρχική διάρκεια της συμφωνίας είναι ένας χρόνος, ενώ υπάρχει και οψιόν για την επέκτασή της κατά μία ακόμη σεζόν.

Οι οικονομικές απολαβές του Ιταλού ανέρχονται στις 500.000 ευρώ, ενώ επιπλέον 200.000 ευρώ προβλέπονται για το τεχνικό του επιτελείο. Έτσι, το συνολικό κόστος φτάνει τις 700.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η φορολογία.

Στη συμφωνία υπάρχει, μάλιστα, και ειδική ρήτρα που αφορά πιθανή πρόωρη απομάκρυνσή του. Σε περίπτωση που ο Ηρακλής αποφασίσει να αντικαταστήσει τον Ματσάρι πριν από την 1η Νοεμβρίου, τότε, σύμφωνα με το ρουμανικό δημοσίευμα, ο σύλλογος θα πρέπει να του καταβάλει αυτομάτως ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό του συμβολαίου του.