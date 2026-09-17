Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, το 9ήμερο μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εννέα ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Οι γονείς του, Μανώλης και Κλειώ Μαζωνάκη, και οι αδελφές του, Μαρία και Βάσω, προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια του αγαπημένου τους ανθρώπου, την ώρα που η υπόθεση του θανάτου του βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Η οικογένεια από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει την επιθυμία της να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του τραγουδιστή. Η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, μιλώντας στο «Live News», είχε δηλώσει: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Παρακολούθησα τις εξελίξεις και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να βγουν (οι γιατροί)».

Ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης Μαζωνάκης, είχε ζητήσει από τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του γιου του.

«Του ζητώ να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο», είχε αναφέρει.

«Ό,τι και να γίνει, το παιδί μου δεν έρχεται πίσω»

Ο Μανώλης Μαζωνάκης αναφέρθηκε και στις νέες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της.

«Από τη μια πλευρά είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη, ό,τι και να γίνει, το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της», είπε.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στα μέσα ενημέρωσης, πρόσθεσε με συγκίνηση: «Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσαν λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας… Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά».

«Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι εδώ στον Μαραθώνα, σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Ειδικά η μαμά του Γιώργου, το παιδί της έχασε. Δεν μπορούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ. Προσπαθούσαν εδώ και δύο χρόνια να τον βοηθήσουν, να τον σώσουν αλλά δεν τα κατάφεραν και καταλαβαίνετε πώς μπορεί να νιώθουν. Εγώ ήρθα να τους δω και να τους φέρω δύο πράγματα», λέει θεία του τραγουδιστή.