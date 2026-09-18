Για την έρευνα που έγινε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και για όσα έχουν ακουστεί για το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή μίλησε το πρωί της Παρασκευής 18/9 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. επεσήμανε πως οι γιατροί του νοσοκομείου δεν πρόλαβαν καν να ενημερώσουν την Αστυνομία και όλα έγιναν πολύ γρήγορα εξαιτίας της αναγνωρισιμότητας του θύματος.

«Στην κατ’ οίκον έρευνα (στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη) η οποία πραγματοποιείται παρουσία εισαγγελέα κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί και πέρα σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελία είτε θα ανοιχτεί είτε θα παραδοθεί», ανέφερε.

«Το γεγονός ότι καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος θα βοηθήσει πολύ»

Όπως δε τόνισε, οι Αρχές προχώρησαν στην κατ’ οίκον έρευνα, καθώς θεωρήθηκε ότι μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που να σχετίζεται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, η Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε πως τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων όπως το χρηματοκιβώτιο παραδίδονται από τους αστυνομικούς σε κάποια Αρχή και αποφασίζεται στη συνεχεία πού θα δοθούν.

«Ακόμη δεν έχουμε ιατροδικαστική έκθεση. Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές ώστε να ολοκληρωθεί», τόνισε και κλείνοντας είπε: «Το γεγονός ότι καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος θα βοηθήσει πολύ».