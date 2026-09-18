Θλίψη στον πολιτικό κόσμο και στην ελληνική κοινωνία προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία πέθανε σε ηλικία 103 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα το πρωί και έκλεισε τον κύκλο μιας μακράς ζωής που συνδέθηκε με σημαντικές προσωπικές και δημόσιες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε μια γυναίκα με παρουσία στη δημόσια ζωή της χώρας για πολλές δεκαετίες. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα των παιδιών τους, Σοφίας, Γιώργου, Νίκου και Αντρίκου Παπανδρέου, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πλέον γνωστές πολιτικές οικογένειες της Ελλάδας.

Παρότι το όνομά της συνδέθηκε αναπόφευκτα με τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική του πορεία, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε αναπτύξει τη δική της παρουσία και δράση.

Ιδιαίτερη θέση στη δημόσια δραστηριότητά της κατείχε η ενασχόληση με τα δικαιώματα των γυναικών. Μέσα από τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες της, ασχολήθηκε με ζητήματα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής των γυναικών.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μαργαρίτας Παπανδρέου είχε πραγματοποιηθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα, στις 5 Νοεμβρίου 2015, για την παρουσίαση του βιβλίου της «Έρωτας και Εξουσία».