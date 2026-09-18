Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στη Mozzart για τη σχέση του με τη Σερβία και την Παρτίζαν, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να επενδύσει στον σύλλογο του Βελιγραδίου. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στον Νίκολα Γιόκιτς και στην επιθυμία του να τον δει κάποια στιγμή με την πράσινη φανέλα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

Για τις φήμες ότι είχε μιλήσει στο παρελθόν να αναλάβει τον έλεγχο της Παρτιζάν και να την σώσει οικονομικά: «Θα σας πω ό,τι θυμάμαι. Ήταν την εποχή του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, νομίζω. Ναι, ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, αυτός ήταν ο προπονητής τότε. Ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος…

Θυμάμαι ότι υπήρχε μια περίοδος που η Παρτιζάν αντιμετώπιζε τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Αυτό ήταν πριν από περίπου 10 ή 15 χρόνια, πιθανώς στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Και υπήρξαν κάποιες συζητήσεις. Υπήρξαν συζητήσεις για επιχειρήσεις, επενδύσεις… Όπως σας είπα, αγαπώ τη Σερβία. Ήταν μια ιδέα. Το σκεφτόμουν».

Γιατί αυτή η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε ποτέ: «Γιατί δεν έγινε; Επειδή συνειδητοποίησα ότι δεν μπορείς να πάρεις μόνο την ομάδα μπάσκετ. Πρέπει να πάρεις και την κολύμβηση, το πόλο… ολόκληρο τον αθλητικό σύλλογο, ολόκληρο τον σύλλογο. Και αυτό είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση».

Για το τι τον έκανε να σκεφτεί αρχικά να αναλάβει την Παρτιζάν: «Ήταν μια πρόταση που μου έκαναν. Σας το έχω πει, αγαπώ την Παρτιζάν. Οι οπαδοί εκεί είναι οι πιο κοντινοί σε αυτό… οι πιο κοντινοί σε αυτή την ατμόσφαιρα και σε αυτό το γήπεδο που έχει ο Παναθηναϊκός. Οπότε ναι, αυτή ήταν η ιδέα».

Για τον Νίκολα Γιόκιτς και την επιθυμία του να τον φέρει στον Παναθηναϊκό: «Κοιτάξτε, όσον αφορά εμένα, σταμάτησα να παρακολουθώ το ΝΒΑ τη μέρα που ο Μάικλ Τζόρνταν σταμάτησε να κάνει καρφώματα. Σοβαρά. Άρχισα να παρακολουθώ ξανά λίγο το ΝΒΑ όταν ο Γιόκιτς πήγε εκεί.

Πιστεύω ότι συγκαταλέγεται στους 10 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Θα ήθελα πολύ να τον δω με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και θα κάνω ό,τι μπορώ για να το πετύχω. Τα πολιτικά ζητήματα είναι δύσκολα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι θέμα των συλλόγων. Νομίζω ότι το NBA ίσως δεν επιτρέπει σε έναν τόσο μεγάλο σταρ να φύγει».

Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις τεράστιες προσδοκίες: «Ήξερα βαθιά μέσα μου ότι κάποια μέρα θα συνέβαινε, ότι θα επέστρεφε εδώ. Είναι το πεπρωμένο. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνέβη φέτος. Ελπίζω να έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα. Όμως, όπως είπα στη συνέντευξη Τύπου, για μένα, η ίδια η φετινή σεζόν αποτελεί ήδη επιτυχία».

Για την πίεση που ασκείται στον Ομπράντοβιτς και τις προσδοκίες για τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει τον τίτλο με τη νέα του ομάδα: «Κοιτάξτε, η ιστορία έχει δείξει ότι δεν είναι απλώς θέμα του πώς φτιάχνεις την ομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου στο τέλος της σεζόν — η καλή υγεία, και μερικές φορές και η τύχη.

Ναι, το να έχεις τον προπονητή Ζέλικο σου δίνει πάντα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το να έχεις μια καλή ομάδα σου δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τώρα, δεν θα ήθελα να κάνω προβλέψεις. Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ένας από τους κύριους διεκδικητές του τίτλου».

Για τους ανθρώπους στη Σερβία που τον ακολουθούν: «Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, ο συγκάτοικός μου ήταν Σέρβος. Από τότε αγαπώ τη Σερβία και έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους. Αυτό ήταν πολύ πριν το μπάσκετ και πολύ πριν τον προπονητή Ζέλικο…

Αγαπώ τη Σερβία, οπότε νομίζω ότι το συναίσθημα είναι αμοιβαίο. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, στη Σερβία είμαι οπαδός της Παρτιζάν».

Όσον αφορά τη νέα εποχή και την ανασυγκρότηση της Παρτιζάν: «Πρέπει να είμαι 100% ειλικρινής. Στην πραγματικότητα, δεν παρακολούθησα όλες τις μεταγραφές που έγιναν αυτό το καλοκαίρι. Οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τους ευχηθώ τα καλύτερα. Αλλά πώς θα μπορούσα να το προβλέψω;».

Για τον μεγάλο αριθμό Σέρβων παικτών που άφησαν απίστευτα βαθιά το στίγμα τους στον Παναθηναϊκό και ποιον διαλέγει: «Πρέπει να είναι απαραίτητα Σέρβος; Μπορώ να διαλέξω κάποιον από την πρώην Γιουγκοσλαβία;

Ο Στόγιαν Βράνκοβιτς! Για πάντα, για πάντα και για πάντα στην καρδιά μου! Ναι!».