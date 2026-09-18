Αθόρυβα και χωρίς προηγούμενη επίσημη ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, πραγματοποιώντας ιδιωτική επίσκεψη στην Αθωνική Πολιτεία.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έφτασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, στο λιμάνι της Δάφνης, όπου είχε συνάντηση με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδη Στεφανή, σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr.

Στη συνέχεια, μετέβη στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπου τον υποδέχθηκαν ο καθηγούμενος γέρων Εφραίμ Βατοπαιδινός και η αδελφότητα της μονής. Ο Έντι Ράμα παρέμεινε στη Βατοπαιδίου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο οποίος ανήκει στο καθολικό δόγμα, επέλεξε να επισκεφθεί την καρδιά της ορθόδοξης μοναστικής παράδοσης και να διανυκτερεύσει σε μία από τις ιστορικότερες μονές του Αγίου Όρους, σημειώνει το δημοσίευμα. Κατά την παραμονή του, ξεναγήθηκε στους χώρους της μονής και, σύμφωνα με αγιορείτικες πηγές, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την αρχιτεκτονική και τις αγιογραφίες. Αναφέρθηκε επίσης στην Αγιορείτικη Φιλοκαλία και στην πνευματική παράδοση του Άθωνα.

Η επίσκεψη είχε ιδιωτικό χαρακτήρα, χωρίς δημόσιες δηλώσεις ή επίσημη πολιτική ατζέντα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ειδικότερος λόγος της επίσκεψης ούτε εάν συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις ελληνοαλβανικές σχέσεις ή την Ορθοδοξία.