Πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ.

«Ένας χρυσοκάνθαρος πρωθυπουργός που έχει αυξήσει την περιουσία του, που παίρνει επίδομα αγρότη και μάλιστα ακούσαμε το τελευταίο διάστημα ότι είναι αγρότης σε αγρανάπαυση, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο, που ενορχηστρώνει ένα χουντικού τύπου παρακράτος για να αντιμετωπίσει και να εξουδετερώσει πολιτικούς αντιπάλους», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε χθεσινή της δήλωση.

«Τι είπε σήμερα στους πολίτες; Πρώτον, ότι για τα εθνικά θέματα έχει ο Θεός. Για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, είπε ότι είναι ένα δικαίωμά μας. Χαίρομαι πολύ», είπε, τονίζοντας πως πρόκειται για δικαίωμα 40 ετών και που «δυστυχώς οι κυβερνήσεις δεν έχουν ασκήσει και η στάση αυτή, η εφεκτική, προσομοιάζει με την επί δεκαετίες άφεση και ενός άλλου δικαιώματος και άλλων πολύ σημαντικών αξιώσεων και μιλώ για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών».

«Την ίδια ώρα οι πιλότοι μας, οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας υποχρεώνονται καθημερινά να αναχαιτίζουν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και να επωμίζονται εκείνοι το βάρος και το κόστος της εφεκτικότητας των ελληνικών κυβερνήσεων», πρόσθεσε.

«Τι άλλο μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης; Τι άλλο είπε στην κοινωνία; Είπε ότι πρέπει να περιμένει για να σκεφτεί ο κύριος Μητσοτάκης και να προτεραιοποιήσει την ιεράρχηση των πρωτοβουλιών του σε σχέση με το πετρέλαιο που έκανε κάποιες πενιχρές εξαγγελίες που θα εξειδικευτούν από εβδομάδα μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ, ρητά αποκλείοντας ελαφρύνσεις και ανακούφιση, γενναία μέτρα και περικοπή φορολογίας αλλά και παρέμβαση για την ανακούφιση των πολιτών στο πεδίο της αμόλυβδης βενζίνης», συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε «πραγματικά ανήκουστο το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την ανάλγητη και ιδιοτελή τυχοδιωκτική διακυβέρνηση», υπενθυμίζοντας τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για το ζήτημα των καυσίμων «για άμεσες μειώσεις του κόστους τους, καθώς επίσης και για τον έλεγχο των τιμών και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν αποψιλωθεί».

«Κάποιοι του κάνουν τη χάρη και κάποιοι παίζουν το παιχνίδι του. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω στις δεσμεύσεις μας για λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα και πρωτίστως στα ζητήματα ενίσχυσης και ανακούφισης της κοινωνίας, ελέγχου και καταστολής της διαφθοράς και οικοδόμησης πραγματικών προοπτικών ευημερίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας για τη χώρα και ιδίως για τη νέα γενιά», κατέληξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.