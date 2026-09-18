Στο εντυπωσιακό Várkert Bazár της Βουδαπέστης, δίπλα στον Δούναβη, γνώρισα από κοντά τη νέα σειρά REDMI Note 17 της Xiaomi, λίγο πριν από την άφιξή της στην ελληνική αγορά. Η παρουσίαση στην ουγγρική πρωτεύουσα έφερε στο προσκήνιο τη νέα γενιά REDMI Note, αλλά και μια σημαντική αλλαγή για τη σειρά: την πρώτη εμφάνιση ενός μοντέλου Pro Max, του REDMI Note 17 Pro Max 5G.

Ανάμεσα στις συσκευές που δοκίμασα από κοντά ήταν το REDMI Note 17 Pro 5G, ένα μοντέλο που δείχνει ξεκάθαρα τη στόχευση της Xiaomi. Να φέρει περισσότερα premium χαρακτηριστικά στη δημοφιλή σειρά REDMI Note, χωρίς να απομακρύνεται από τη φιλοσοφία της κατηγορίας.

Με την πρώτη επαφή, αυτό που ξεχωρίζει είναι η πιο προσεγμένη σχεδιαστική προσέγγιση, η μεγάλη οθόνη και η αίσθηση μιας συσκευής που έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση με μεγαλύτερη διάρκεια στον χρόνο.

Εκεί που φαίνεται η διαφορά: Αυτονομία, ταχύτητα και αντοχή

Από τα πρώτα στοιχεία που ξεχωρίζουν όταν χρησιμοποιείς το REDMI Note 17 Pro 5G είναι η αυτονομία του. Η μπαταρία των 8.340mAh δίνει στη συσκευή έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό: να μπορεί να ακολουθήσει τον έντονο ρυθμό της καθημερινότητας, χωρίς η φόρτιση να γίνεται συνεχής σκέψη μέσα στη μέρα. Παράλληλα, η υποστήριξη 67W HyperCharge έρχεται να μειώσει τον χρόνο αναμονής όταν χρειαστεί φόρτιση.

Η νέα σειρά REDMI Note 17 βασίζεται στη φιλοσοφία «Built for Years», με τη Xiaomi να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια ζωής και στην αξιοπιστία των συσκευών σε βάθος χρόνου.

Αυτό αποτυπώνεται και στην κατασκευή των Pro μοντέλων. Τα REDMI Note 17 Pro 5G και REDMI Note 17 Pro Max 5G διαθέτουν πιστοποίηση TÜV SÜD 5-star Titan Quality Certification για αντοχή σε πτώσεις, νερό και διατήρηση της απόδοσης της μπαταρίας.

Παράλληλα, οι πιστοποιήσεις IP66 και IP68 προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία απέναντι σε νερό και σκόνη, ένα χαρακτηριστικό που γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στην καθημερινή χρήση.

Οθόνη που ξεχωρίζει και νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Κρατώντας τη συσκευή στα χέρια, η αλλαγή στη σχεδιαστική ταυτότητα της σειράς γίνεται άμεσα αντιληπτή. Το νέο camera module, οι επίπεδες γραμμές και τα διαφορετικά φινιρίσματα δίνουν στο REDMI Note 17 Pro 5G μια πιο premium εμφάνιση.

Η συσκευή διαθέτει οθόνη 6,83 ιντσών 1.5K με φωτεινότητα έως 3.500 nits, ένα χαρακτηριστικό που γίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

Στον τομέα των δυνατοτήτων, η Xiaomi ενσωματώνει στη νέα σειρά λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης μέσω των Xiaomi HyperAI, Google Gemini και Circle to Search with Google, με στόχο πιο εύκολη αναζήτηση, δημιουργία και καθημερινή αλληλεπίδραση με τη συσκευή.

Η μεγάλη έκπληξη της σειράς: 3 ημέρες, 1 φόρτιση

Η μεγαλύτερη είδηση από τη νέα σειρά REDMI Note 17 είναι αναμφίβολα το REDMI Note 17 Pro Max 5G, το πρώτο μοντέλο που φέρει την ονομασία Pro Max στην ιστορία της οικογένειας REDMI Note. Η Xiaomi θέλει με αυτή την προσθήκη να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη των REDMI Note, φέρνοντας χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα συναντούσαμε κυρίως σε πιο ακριβές κατηγορίες συσκευών.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο είναι η αυτονομία. Το REDMI Note 17 Pro Max 5G διαθέτει μπαταρία 9.210mAh, τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετήσει η Xiaomi σε smartphone στην Ευρώπη, ενώ υποστηρίζει 100W HyperCharge για γρήγορη φόρτιση και 27W αντίστροφη φόρτιση για τη φόρτιση άλλων συσκευών.

Σύμφωνα με τη Xiaomi, η χωρητικότητα αυτή μπορεί να προσφέρει έως και τρεις ημέρες αυτονομίας, ένα χαρακτηριστικό που απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσους χρησιμοποιούν το smartphone τους συνεχώς μέσα στην ημέρα, από την εργασία και την επικοινωνία μέχρι την ψυχαγωγία και τη δημιουργία περιεχομένου.

Πέρα από την αυτονομία, το Pro Max ξεχωρίζει και για τον σχεδιασμό του. Η έκδοση Cloud Blush αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες επιλογές της σειράς, καθώς διαθέτει φωτοχρωμικό πίσω κάλυμμα που αλλάζει εμφάνιση ανάλογα με το φως. Όταν εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία, το λευκό φινίρισμα μεταμορφώνεται σε μια ζεστή ροζ-πορτοκαλί απόχρωση, δημιουργώντας ένα δυναμικό σχεδιαστικό εφέ που κάνει τη συσκευή να ξεχωρίζει.

Η νέα σειρά REDMI Note 17 στην Ελλάδα

Η σειρά REDMI Note 17 είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι τιμές ξεκινούν από 249,90 ευρώ για το REDMI Note 17. Το REDMI Note 17 Pro 5G διατίθεται στην έκδοση 6GB+256GB με προτεινόμενη τιμή λιανικής 479,90 ευρώ, ενώ το REDMI Note 17 Pro Max 5G ξεκινά από 539,90 ευρώ στην έκδοση 8GB+256GB κατά την περίοδο των προσφορών λανσαρίσματος έως τις 4 Οκτωβρίου.