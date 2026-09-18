Αποθήκευαν ναρκωτικά στα σπίτια τους και τα διακινούσαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας μισθωμένα αυτοκίνητα ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους.

Πρόκειται για πολυμελή εγκληματική ομάδα, την εξάρθρωση της οποίας ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., συλλαμβάνοντας οκτώ άτομα, φερόμενα μέλη της – δύο Έλληνες και έξι Αλβανούς, ηλικίας από 16 έως 28 ετών. Για τη σύλληψή τους προηγήθηκε επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκε αρχικά 16χρονος να εξέρχεται από το σπίτι 28χρονου στην Πυλαία. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του ανήλικου δύο συσκευασίες κάνναβης, βάρους άνω των 2 κιλών, και μία συσκευασία κοκαΐνης, βάρους 104 γραμμαρίων. Όπως προέκυψε, είχε παραλάβει τις ποσότητες προκειμένου να τις παραδώσει σε άλλο άτομο, έναντι χρηματικής αμοιβής. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 28χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ, μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε ακόμη μία κατοικία στην ίδια περιοχή, όπου διέμεναν οι αλλοδαποί – μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν. Από το σπίτι αυτό εξήλθε μία 16χρονη, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε μόλις αγοράσει μικροποσότητα κάνναβης και συνελήφθη (δεν κατηγορείται ως μέλος της εγκληματικής ομάδας).

Στο εσωτερικό του δεύτερου σπιτιού και στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν συνολικά 545 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, βάρους άνω των 1,3 κιλών, όπως επίσης 13 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης, συνολικού βάρους 1,15 κιλών. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών για τον διαμοιρασμό των ναρκωτικών, δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πέντε κινητά τηλέφωνα και 450 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.