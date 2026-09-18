Έντονη είναι η ανησυχία που προκαλεί το περιστατικό με πυροβολισμούς το οποίος σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 16/9 σε δημοτικό σχολείο του δήμου Χανίων, την ώρα που δεκάδες παιδιά βρίσκονταν μέσα στο σχολικό κτίριο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Όπως επισημαίνει το Flashnews.gr, κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ενώ οι μαθητές της Β’ τάξης βρίσκονταν στην αίθουσά τους, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το σχολείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να σπάσει το τζάμι της αίθουσας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.