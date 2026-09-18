Γνωστή και ως η «Χρυσή Πόλη» της Ισπανίας λόγω της μοναδικής αρχιτεκτονικής της από ψαμμίτη, η Σαλαμάνκα μαγεύει κάθε επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Η γοητευτική πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας ανήκει στην αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης και Λεόν, ενώ μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της πόλης είναι η ίδρυση του Πανεπιστημίου της από τον Αλφόνσο Θ’ το 1218.

Το ίδρυμα αυτό εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα σπουδαιότερα ακαδημαϊκά κέντρα της Ευρώπης, με τη Σαλαμάνκα μέχρι και σήμερα να παραμένει μια από τις πιο ζωντανές και σημαντικές πανεπιστημιουπόλεις της Ισπανίας. Το ταξίδι σε αυτήν είναι μία διαφορετική εμπειρία που αξίζει κανείς να ζήσει κάποια στιγμή. Αντικρίζοντας το σύνολο των εντυπωσιακών σπιτιών και εκκλησιών σε αποχρώσεις της ώχρας, χτισμένων στις όχθες του ποταμού Τορμές, και περπατώντας στη συνέχεια ανάμεσα σε κομψά παλάτια και μεγάλες πλατείες, θα νιώσεις πως κάνεις ένα ταξίδι στον χρόνο, ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τη σύγχρονη πλευρά της.

Αν βρεθείς στη Σαλαμάνκα, μην παραλείψεις να δεις την εκκλησία του Σαν Σεμπαστιάν με την εντυπωσιακή της πρόσοψη, καθώς και τους δύο Καθεδρικούς Ναούς της πόλης: τον Παλαιό, που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, και τον Νέο, ο οποίος χτίστηκε τον 16ο αιώνα ακολουθώντας τα πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής. Άλλωστε, η παλιά πόλη της Σαλαμάνκα περιλαμβάνεται στη λίστα με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία είναι η Κεντρική Πλατεία (Plaza Mayor), ένα μπαρόκ στολίδι του 18ου αιώνα. Εκεί μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου κάτω από τον ήλιο και να γνωρίσεις τον τρόπο ζωής των ντόπιων. Τέλος, αξίζει να επισκεφθείς το ιστορικό Πανεπιστήμιο με τη σπουδαία βιβλιοθήκη του, η οποία φιλοξενεί μια συλλογή 40.000 τόμων που συγκεντρώθηκαν από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, αλλά και να κάνεις μια βόλτα στη φημισμένη Ρωμαϊκή Γέφυρα.

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