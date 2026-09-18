Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αυτοκτονία του 56χρονου, που έπεσε χθες το απόγευμα από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο της Κρήτης και λίγες ώρες μετά κατέληξε.

Ο άνδρας φέρεται να είχε προειδοποιήσει προτού κάνει τη βουτιά θανάτου, εκφράζοντας την πρόθεσή του στη σύζυγό του. Η ίδια κάλεσε αμέσως την αστυνομία, με τους αστυνομικούς να τον μεταφέρουν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για ψυχιατρική εξέταση.

Όμως, όπως αναφέρει το flashnews.gr, το προσωπικό του νοσοκομείου δεν έκανε σωστή εκτίμηση. Του έδωσαν κάποια φάρμακα και τον άφησαν να φύγει, καθώς δεν έκριναν ότι απαιτούνταν η ακούσια νοσηλεία του.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, ο 56χρονος έκανε τη μοιραία «βουτιά» από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, περίπου στις 23:00 το βράδυ.

Εκεί, παρόλο που οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον κρατήσουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατό και ο άνδρας πέθανε, καθώς είχε υποστεί πολλαπλά και βαριά τραύματα από την πτώση.

Η έρευνα για το τραγικό περιστατικό συνεχίζεται, με τις Αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες.