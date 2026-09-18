Με περισσότερους δικαιούχους και μεγαλύτερα ποσά δανείων σχεδιάζεται το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», η τρίτη κατά σειρά κρατική δράση χορήγησης χαμηλότοκων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από νέους και ζευγάρια, που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου, με στόχο να βοηθήσει τουλάχιστον 15.000 οικογένειες να αγοράσουν σπίτι. Οι αλλαγές αφορούν την ηλικία των υποψηφίων, το εισόδημά τους, την αξία του οικήματος που μπορούν να αγοράσουν και το ύψος της χρηματοδότησης, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις στεγαστικές ανάγκες των πολύτεκνων οικογενειών.

Ο νέος κύκλος χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων θα έχει προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν και πολίτες που δεν κατάφεραν να αγοράσουν σπίτι μέσω προηγούμενου προγράμματος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Η διεύρυνση των κριτηρίων τούς δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουν εκ νέου αν μπορούν να ενταχθούν, με βάση την ηλικία, την οικογενειακή και την οικονομική τους κατάσταση.

Το ηλικιακό όριο ανεβαίνει στα 55 έτη

Μία από τις βασικές διαφορές σε σχέση με το «Σπίτι μου 2» είναι η αύξηση του ανώτατου ηλικιακού ορίου από τα 50 στα 55 έτη. Η αλλαγή επιτρέπει τη συμμετοχή και στην ηλικιακή ομάδα των 51 έως 55 ετών, η οποία δεν καλυπτόταν από το προηγούμενο όριο. Για τους συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους θα ισχύουν, παράλληλα, τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος. Διευρύνεται επίσης το εύρος των κατοικιών που θα μπορούν να επιλέξουν οι δικαιούχοι. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται κατά 50.000 ευρώ, από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ. Έτσι, κατοικίες που υπερέβαιναν το προηγούμενο πλαφόν θα μπορούν πλέον να εξεταστούν για αγορά μέσω του προγράμματος, εφόσον ανταποκρίνονται και στις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Το ποσό που θα καλύπτει το δάνειο, πάντως, θα υπολογίζεται χωριστά και θα υπόκειται στο δικό του ανώτατο όριο.

Πώς αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τις οικογένειες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νοικοκυριά με παιδιά, για τα οποία αυξάνονται τα εισοδηματικά περιθώρια συμμετοχής. Για τα ζευγάρια, το βασικό ανώτατο όριο παραμένει στις 35.000 ευρώ, όμως η προσαύξηση για κάθε παιδί ανεβαίνει από τις 5.000 στις 7.000 ευρώ. Έτσι, ένα ζευγάρι με ένα παιδί θα μπορεί να ενταχθεί με εισόδημα έως 42.000 ευρώ, ενώ για οικογένεια με δύο παιδιά το όριο θα φτάνει τις 49.000 ευρώ και με τρία τις 56.000 ευρώ.

Η διαφορά γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το προηγούμενο όριο των 45.000 ευρώ ανεβαίνει κατά 4.000 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά η αύξηση φτάνει τις 6.000 ευρώ. Ενδεικτικά, μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 47.000 ευρώ θα καλύπτει πλέον το συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο, ενώ με τα προηγούμενα όρια έμενε εκτός. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ανώτατο εισόδημα ορίζεται στις 39.000 ευρώ με ένα παιδί. Για κάθε παιδί πέραν του πρώτου θα προστίθενται 7.000 ευρώ, διαμορφώνοντας το όριο στις 46.000 ευρώ για δύο παιδιά και στις 53.000 ευρώ για τρία.

Πρόσθετη διευκόλυνση προβλέπεται για τις πολύτεκνες οικογένειες ως προς το μέγεθος της κατοικίας που θα μπορούν να αγοράσουν. Στο ανώτατο όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων θα προστίθενται 10 τετραγωνικά για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου. Μια οικογένεια με πέντε παιδιά, για παράδειγμα, θα μπορεί να αναζητήσει σπίτι έως 160 τετραγωνικών, ενώ με έξι παιδιά το όριο θα φτάνει τα 170 τετραγωνικά.

Πόσα χρήματα θα καλύπτει το δάνειο

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ, από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ. Το δάνειο θα μπορεί να καλύπτει έως το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, χωρίς όμως να ξεπερνά το συγκεκριμένο πλαφόν. Πρόκειται για δύο όρια που εφαρμόζονται ταυτόχρονα και καθορίζουν το ποσό που θα χρειαστεί να διαθέσει ο αγοραστής από δικούς του πόρους.

Για ένα σπίτι αξίας 200.000 ευρώ, η χρηματοδότηση θα μπορεί να φτάσει έως τις 180.000 ευρώ και η συμμετοχή του αγοραστή στο τίμημα θα είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Αν όμως η κατοικία κοστίζει 300.000 ευρώ, το ανώτατο δάνειο θα παραμένει στις 230.000 ευρώ, αφήνοντας διαφορά 70.000 ευρώ. Επομένως, το απαιτούμενο ποσό από τον αγοραστή δεν θα περιορίζεται σε όλες τις περιπτώσεις στο 10% της αξίας του σπιτιού. Να σημειωθεί, τέλος, ότι από τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος, το 1 δισ. ευρώ θα προέλθει από τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα καλυφθούν με 500 εκατ. ευρώ από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και ακόμη 500 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.