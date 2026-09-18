Γύρω από την οικονομία περιστράφηκε ο διάλογος που είχαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στην καθιερωμένη τους μηνιαία συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ειδικά στη Β. Ελλάδα. Θα υπάρχει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel», είπε ο πρωθυπουργός.

Για τον ΕΦΚ τόνισε: «Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη. Μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες».

Για την αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων: «Η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις. Οι επενδυτές μας πιστώνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και η χώρα μας δανείζεται χαμηλότερα από ΗΠΑ, ΗΒ, Γαλλία και Ιταλία, 4 χωρών του G7. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, η οικονομία μας αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μ.ο., δημιουργούμε πλεονάσματα, αποπληρώνουμε το χρέος μας και ταυτόχρονα έχουμε αποθέματα να στηρίξουμε την κοινωνία».