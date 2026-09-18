Το ημερολόγιο δείχνει Σεπτέμβριο, αλλά για μια ολοένα μεγαλύτερη μερίδα ταξιδιωτών η σεζόν των διακοπών δεν τελειώνει μαζί με το καλοκαίρι.

Αντίθετα, μεταφέρεται στους μήνες του φθινοπώρου, όταν οι θερμοκρασίες γίνονται πιο ήπιες, οι δημοφιλείς προορισμοί πιο ήσυχοι και η ταξιδιωτική εμπειρία αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα. Η νέα τάση έχει μάλιστα αποκτήσει το δικό της όνομα: fallcation, ένας συνδυασμός των λέξεων fall (φθινόπωρο) και vacation (διακοπές).

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Condé Nast Traveler, η τάση κερδίζει έδαφος, καθώς περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τα μεγάλα ταξίδια τους από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην αναζήτηση χαμηλότερων τιμών ή στην αποφυγή της καλοκαιρινής ζέστης., καθώς το φθινόπωρο προσφέρει μια διαφορετική ταξιδιωτική ατμόσφαιρα, με έμφαση στη γαστρονομία, τον οινοτουρισμό, τον πολιτισμό και τη φύση.

Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει το fallcation κάτι περισσότερο από ένα νέο travel buzzword: σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την «ιδανική» εποχή για διακοπές.

Οι ταξιδιώτες μεταφέρουν τις διακοπές τους στο φθινόπωρο

Η τάση, μάλιστα, αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Virtuoso, του διεθνούς δικτύου εταιρειών και συμβούλων πολυτελών ταξιδιών. Σύμφωνα με τα δεδομένα που επικαλείται το Condé Nast Traveler, οι κρατήσεις για ταξίδια το φθινόπωρο του 2026 έχουν αυξηθεί κατά 59% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Ο Σεπτέμβριος καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, με τις πωλήσεις να είναι αυξημένες κατά 77%, ενώ ακολουθούν ο Νοέμβριος με 71% και ο Οκτώβριος με 54%.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εικόνα μιας ταξιδιωτικής αγοράς που δεν αντιμετωπίζει πλέον το καλοκαίρι ως τη μοναδική «υψηλή» περίοδο για τις μεγάλες αποδράσεις.

Το φθινόπωρο αποκτά σταδιακά δική του ταξιδιωτική ταυτότητα, με τον πιο ήπιο καιρό, τις πολιτιστικές εμπειρίες, τη γαστρονομία, τον οινοτουρισμό και τα φθινοπωρινά τοπία να αποτελούν μέρος της νέας αυτής ταξιδιωτικής πραγματικότητας.