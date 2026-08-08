Μια δύσκολη νύχτα πέρασε την Παρασκευή η Ιωάννα Τούνη, καθώς χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο μετά από τροφική δηλητηρίαση.

Η ίδια αποκάλυψε μέσα από το Instagram τι συνέβη, περιγράφοντας στους διαδικτυακούς της φίλους την κατάσταση στην οποία βρέθηκε και τη θεραπεία που χρειάστηκε να λάβει.

Όπως ανέφερε, παρέμεινε για ώρες στο νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκαν οροί και αντιβίωση. Παρά τη βελτίωση της κατάστασής της, εξήγησε πως ακόμη δεν έχει επανέλθει πλήρως.

«Τι μάτι πρέπει να έχω φάει… Χθες έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση. Χάλια, χάλια…. Ακόμα συνέρχομαι να ξέρεις, αν δεν είχα πάει χθες στο νοσοκομείο να βάλω δύο λίτρα ορούς και αντιβιώσεις, σίγουρα δεν θα πετούσα σήμερα», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.

Η ανησυχία για το ταξίδι που ακολουθεί

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, η influencer αναφέρθηκε και στο ιδιαίτερα απαιτητικό ταξιδιωτικό πρόγραμμα που έχει μπροστά της, εξηγώντας ότι η κατάσταση της υγείας της την κάνει να το σκέφτεται με μεγαλύτερη δυσκολία.

«Τώρα σέρνομαι, ελπίζω να συνέλθω γιατί και μόνο που σκέφτομαι τις…. 100 ώρες πτήσης κουράζομαι. Αχ Θεέ μου…».

Η Ιωάννα Τούνη δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το τι προκάλεσε την τροφική δηλητηρίαση, περιοριζόμενη στην περιγραφή της περιπέτειας που πέρασε και της προσπάθειάς της να ανακτήσει τις δυνάμεις της.