Η Κυριακή 9 Αυγούστου βρίσκει έξι περιοχές της χώρας σε Red Code, καθώς ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς τις κατατάσσει στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στην ίδια εξίσωση μπαίνουν οι ισχυροί βοριάδες που αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο τη Δευτέρα, με τις ριπές να φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας για την Κυριακή.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε Red Code

Στην Αττική περιλαμβάνονται και τα Κύθηρα.

Στην Πελοπόννησο το μέτρο αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας.

Στη Στερεά Ελλάδα αφορά τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και την Εύβοια.

Στο Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνονται η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, ενώ στο Νότιο Αιγαίο το σύνολο των Κυκλάδων.

Στην κατηγορία 4 βρίσκεται και η Κρήτη.

Η ένταξη στο Red Code σημαίνει αυξημένο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δήμοι και περιφέρειες καλούνται να ενεργοποιήσουν τα προβλεπόμενα όργανα συντονισμού και να προχωρήσουν στα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Οι άνεμοι ανεβαίνουν τη Δευτέρα

Το σκηνικό γίνεται πιο απαιτητικό ως προς τους ανέμους από τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσιάστηκε από τη μετεωρολόγο του ΣΚΑΪ Ηλιάνα Κατσούπη, την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι στις Κυκλάδες και στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Στην Εύβοια, την Αττική, τη Βοιωτία, την Αργολίδα και την Κορινθία οι μέγιστες ριπές υπολογίζεται ότι θα κινούνται περίπου μεταξύ 60 και 80 χιλιομέτρων την ώρα.

Αντίστοιχες εντάσεις αναμένονται στο ανατολικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, ενώ στην Κρήτη και τη Λακωνία οι ριπές θα φτάσουν περίπου τα 60 έως 75 χιλιόμετρα την ώρα.

Η Δευτέρα 10 Αυγούστου αναμένεται να έχει ισχυρότερους βοριάδες. Στις Κυκλάδες, τα ανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο, το Καρπάθιο και την Κρήτη οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Η ένταση των ανέμων αναμένεται να παραμείνει αισθητή και κατά τις βραδινές ώρες.

Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Παράλληλα με τους ανέμους, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Την Κυριακή ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία θα κινηθεί έως τους 38 βαθμούς.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, περίπου στους 35 έως 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κυμανθούν από 32 έως 36 βαθμούς.

Τη Δευτέρα οι βοριάδες θα περιορίσουν τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Στη δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 31 έως 37 βαθμούς.

Η προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε το Σάββατο παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ενίσχυση των βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων.

«Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού», ανέφερε ο υπουργός, ζητώντας παράλληλα να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα και να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά και επιχειρησιακά μέτρα.

Με βάση τα στοιχεία της Επιτροπής, την Κυριακή οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 έως 7 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις έως και 8 μποφόρ, σε Θράκη, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη και την περιοχή Κάσου και Καρπάθου.

Τη Δευτέρα οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Σε αρκετές περιοχές θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Από την Τρίτη 11 Αυγούστου και έως το τέλος της εβδομάδας προβλέπεται να συνεχιστούν οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, με εντάσεις από 5 έως 7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές.

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Με τον κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, η Πολιτική Προστασία ζητά αυξημένη προσοχή στις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, αλλά και τη χρήση εργαλείων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες.

Στις συστάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η αποφυγή υπαίθριων ψησταριών, του καπνίσματος μελισσών και της απόρριψης αναμμένων τσιγάρων σε χώρους με βλάστηση.

Κατά την αντιπυρική περίοδο υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή πυρκαγιά, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου σήμερα Κυριακή στις 10:30.