Μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια της Οδησσού, σύμφωνα με ανακοίνωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο χειριστής του αεροσκάφους κατάφερε να εκτιναχθεί εγκαίρως πριν από τη συντριβή και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση μέσω Telegram, το MiG-29 εκτελούσε αποστολή με στόχο να πλήξει θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, όταν κατά την εκτόξευση πυραύλου, παρουσιάστηκε εμπλοκή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία αναφέρει πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης. Εντοπίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.