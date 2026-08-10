Ο Νικ Καλάθης επιστρέφει στην Εθνική ομάδα για να τη βοηθήσει στην προσπάθεια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο 37χρονος γκαρντ, που τη νέα σεζόν θα παίζει στον ΠΑΟΚ, θα είναι στην αποστολή της «γαλανόλευκης» για τα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία (28/8) και Ισπανία (31/8).

Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στον προημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 απέναντι στην Γερμανία. Παράλληλα στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη αναμένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η παρουσία του γκαρντ του Ολυμπιακού σημαίνει πως θα είναι αυτός ο νατουραλιζέ και έτσι δεν θα είναι παρόντες οι Τόμας Γουόκαπ, Ναζ και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ.

Αντίθετα, δεν αναμένεται να είναι στην Εθνική οι Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιώργος Παπαγιάννης που προέρχονται από τραυματισμό.

Όσον αφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελληνική Ομοσπονδία προσπαθεί να εξασφαλίσει την συγκατάθεση των Μαϊάμι Χιτ αλλά φαίνεται πως το πιθανότερο είναι να μην είναι διαθέσιμος. Αντίθετα, κανονικά αναμένεται να αγωνιστούν τα αδέρφια του, Κώστας και Θανάσης.

Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, ενώ οι προπονήσεις της Εθνικής θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Η Εθνική θα δώσει και δύο φιλικά παιχνίδια στο Telekom Center Athens, με Πολωνία στις 22 Αυγούστου και Κύπρο στις 24 Αυγούστου.