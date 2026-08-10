Στην Τουρκία και στην νεοφώτιστη Τσορούμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα.

Η Τσορούμ έδωσε 2,1 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα της Σκωτίας με τον Κυζιρίδη να υπογράφει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια.

Μάλιστα ο 25χρονος αριστερός εξτρέμ, αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα τη Χαρτς, με την οποία έζησε μεγάλες στιγμές την περασμένη σεζόν.

«Ορισμένοι αποχαιρετισμοί είναι πιο δύσκολοι από τους υπόλοιπους. Φεύγω με τεράστια ευγνωμοσύνη και εμπειρίες που θα κουβαλάω για όλη μου τη ζωή. Η πόλη αυτή θα έχει πάντα ιδιαίτερη σημασία για εμένα και θα έχει ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Εδώ γεννήθηκε και ο γιος μου και γι’ αυτό ένα κομμάτι μου θ’ ανήκει πάντα εδώ» έγραψε μεταξύ άλλων.