Η Λέφσκι Σόφιας θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play off του Champions League, καθώς νίκησε ξανά με 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι, αυτή τη φορά εκτός έδρας.

Έχοντας επικρατήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, στην έδρα τους, οι Βούλγαροι ήταν το φαβορί για την πρόκριση και φρόντισαν να τη σφραγίσουν στη ρεβάνς, νικώντας ξανά και μάλιστα με το ίδιο σκορ.

Η Λέφσκι ήταν καλύτερη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και στο 13′ ο Ρεϊνάλντο με ωραία ενέργεια και τελείωμα εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο δεν άλλαξε στη συνέχεια.

Έτσι, οι Βούλγαροι, οι οποίοι είχαν και δύο δοκάρια με τους Ρεϊνάλντο και Σερτζίνιο, πήραν την πρόκριση και θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα play off, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στις 18 Αυγούστου στη Σόφια και τη ρεβάνς να έχει προγραμματιστεί για τις 26 του μήνα στην Allwyn Arena.