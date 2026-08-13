Ο Τζέιμς Χέιβεν, μεγαλύτερος αδελφός της Αντζελίνα Τζολί, μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη σχέση που είχε για χρόνια με τον πατέρα τους, Τζον Βόιτ, αλλά και για ένα τηλεφώνημα που, όπως παραδέχτηκε, δεν περίμενε ποτέ ότι θα εξελισσόταν τόσο θετικά.

Λίγες ημέρες μετά τη δημόσια αποκάλυψή του ότι είναι γκέι, ο 53χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην αντίδραση του πατέρα του και στο πώς αυτή η στιγμή άλλαξε κάτι ουσιαστικό ανάμεσά τους.

Μιλώντας στο podcast «All Out with Jon Dean», ο Τζέιμς Χέιβεν αποκάλυψε ότι για πολλά χρόνια δεν είχε καμία επικοινωνία με τον πατέρα του και ότι μέσα στη σχέση τους ένιωθε πως δεν είχε την αποδοχή και την αξία που αναζητούσε. «Υπήρξε μια πολύ μεγάλη περίοδος κατά την οποία δεν μιλούσαμε καθόλου. Για χρόνια ένιωθα ότι δεν είχα αξία στα μάτια του», ανέφερε.

After James Haven came out as gay, he shared how surprised he was by the support from his and Angelina Jolie's dad Jon Voight. Read more about their reconciliation: https://t.co/CS4sDk4547 pic.twitter.com/lXNSaQtdiC — E! News (@enews) August 13, 2026

Το τηλεφώνημα που δεν περίμενε

Ο Τζέιμς Χέιβεν αποκάλυψε ότι ο Τζον Βόιτ προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του μόλις διάβασε το κείμενο στο οποίο ο γιος του μιλούσε δημόσια για τη σεξουαλικότητά του. Όπως περιέγραψε, ο πατέρας του τον καλούσε ξανά και ξανά και, όταν τελικά απάντησε, η πρώτη του φράση τον αιφνιδίασε. «Μου είπε “τώρα επιτέλους ξέρω ποιος είσαι”», θυμήθηκε ο Χέιβεν.

Η αντίδρασή του ήταν αρχικά συγκρατημένη, όμως η συζήτηση που ακολούθησε εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά απ’ όσο περίμενε. «Ξαφνικά κάναμε μια πραγματικά όμορφη συζήτηση και σκεφτόμουν: “Θεέ μου, τι συμβαίνει;”», είπε.

Για τον ίδιο, η συγκεκριμένη στιγμή ήταν σχεδόν «σουρεαλιστική», καθώς, όπως εξήγησε, περίμενε για χρόνια ένα τηλεφώνημα που θα του έδινε την αίσθηση ότι ο πατέρας του τον έβλεπε και τον αποδεχόταν πραγματικά.

Η δύσκολη σχέση με τον Τζον Βόιτ

Ο Τζέιμς Χέιβεν δεν έκρυψε ότι τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Η σχέση του με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό είχε περάσει από μεγάλες περιόδους έντασης και αποξένωσης, ενώ πατέρας και γιος είχαν μείνει χωρίς επαφή για περίπου έξι χρόνια, μέχρι το 2007.

«Η ανατροφή μου ήταν πολύ δύσκολη και εκείνος το γνωρίζει. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση από τότε», είπε. Ο ίδιος εξήγησε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη σχέση τους ήταν πάντα η αίσθηση ότι ο πατέρας του δεν τον εκτιμούσε πραγματικά γι’ αυτό που ήταν. «Για πολύ μεγάλο διάστημα ένιωθα ότι, ό,τι κι αν ήμουν, δεν είχε ιδιαίτερη αξία για εκείνον», εξομολογήθηκε.

«Δεν κρύβομαι πια»

Η στάση του Τζον Βόιτ μετά τη δημόσια αποκάλυψη του γιου του φαίνεται πως αποτέλεσε μια βαθιά συναισθηματική στιγμή για τον Τζέιμς Χέιβεν. Όπως είπε, δυσκολευόταν να πιστέψει όσα άκουγε, ιδιαίτερα όταν ο πατέρας του άρχισε να του εξηγεί ότι πλέον καταλάβαινε καλύτερα γιατί είχε επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά τόσο ιδιωτική τη ζωή του.

Για τον 44χρονο ηθοποιό, η δημόσια αποκάλυψή του σηματοδοτεί πλέον την αρχή ενός εντελώς διαφορετικού κεφαλαίου. «Έχασα τη ζωή μου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα και κουράστηκα. Θέλω πλέον να έχω μια ζωή. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος, να είμαι ο εαυτός μου και να νιώθω χαρά», ανέφερε. Και κατέληξε ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει πλέον να κρύβει ποιος πραγματικά είναι: «Θέλω όλοι να ξέρουν ποιος είμαι. Δεν κρύβομαι πια».