Στην Πηγαδίτσα Γρεβενών, η επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου παραμένει πηγή χαράς και συγκίνησης για τους ανθρώπους του τόπου που τον γνωρίζουν από μικρό. Οι θείες του, λίγες ημέρες μετά τη νέα του μεγάλη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, μίλησαν για τον «δικό τους Μίλτο» και περιέγραψαν τα συναισθήματά τους κάθε φορά που κατακτά ένα ακόμη μετάλλιο.

«Κάθε φορά θαρρώ πως πλέον τις συνηθίσαμε τις πρωτιές του. Το θεωρούμε δεδομένο. Ό,τι και να γίνει, θα είναι πρώτος ο δικός μας ο Μίλτος. Πάρα πολύ τον καμαρώνουμε, συγκινούμαστε. Μόλις γίνεται κάτι, από όλη την Ελλάδα πέφτουν τηλέφωνα», ανέφερε η κ. Δέσποινα Τεντόγλου.

Με υπερηφάνεια μιλά και η Μαρία Κουτίδου, η οποία έχει τη φωτογραφία του στο σπίτι της και παρακολουθεί με συγκίνηση την πορεία του: «Τα βλέπω, τα καμαρώνω. Και στο σπίτι μου βλέπω τη φωτογραφία του και χαίρομαι. Ο στόχος του είναι τα 8,70. Μακάρι το παιδί να φτάσει εκεί που θέλει».

Στην Πηγαδίτσα, ωστόσο, η χαρά για τον Μίλτο Τεντόγλου δεν περιορίζεται στις αθλητικές του επιτυχίες. Οι άνθρωποι του τόπου ξεχωρίζουν και τον χαρακτήρα του, την αυθεντικότητα και τον αυθορμητισμό του, στοιχεία που, όπως λένε, τον κάνουν να ξεχωρίζει και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η Βαρβάρα Δούρου αναφέρεται στη συγκεκριμένη πλευρά του χαρακτήρα του, τονίζοντας: «Δεν μετράει τους τύπους. Είναι αυτό που βλέπετε, είναι αληθινός. Είναι αυτό που όλοι καμαρώνουν».