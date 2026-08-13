Ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο μιας μυστικής επιχείρησης, με μια μικρή ομάδα συνεργατών του να τον ακολουθεί στη μυστική πτήση με στρατιωτικό αεροσκάφος, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξίδεψαν οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, Νάταλι Χαρπ, Νταν Σκαβίνο και Γουόλτ Νάουτα, καθώς και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Το «δόλωμα» με το παλαιότερο Air Force One

Την ίδια ώρα, δύο μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, αναχώρησαν από τη χώρα με το αεροσκάφος-δόλωμα, ένα παλαιότερο μοντέλο του Air Force One, σύμφωνα με τον ίδιο Αμερικανό αξιωματούχο και έναν δεύτερο αξιωματούχο.

Στο συγκεκριμένο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης άλλοι συνεργάτες που είχαν συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καθώς και δημοσιογράφοι, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα χρησιμοποιούσε το παλαιότερο αεροσκάφος «για χάρη των παλιών καιρών» στο πρώτο σκέλος της επιστροφής του, από την Τουρκία προς τη Βρετανία.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν κρίνει ότι υπήρχε αξιόπιστη απειλή εναντίον του Air Force One. Έτσι, ο Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο αεροσκάφος-δόλωμα, προτού αποχωρήσει κρυφά μέσα σε ένα κοντέινερ τροφοδοσίας, το οποίο ανυψώθηκε με υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό.

Ποιοι ακολούθησαν τον Τραμπ στη μυστική πτήση

Στο άλλο αεροσκάφος βρίσκονταν η Νάταλι Χαρπ, η οποία αποτελεί σταθερή παρουσία στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, ο Γουόλτ Νάουτα, ο επί χρόνια «άνθρωπος» του Τραμπ που σήμερα είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου, καθώς και ο Νταν Σκαβίνο.

Ο Σκαβίνο είναι αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και επικεφαλής του προεδρικού προσωπικού, ενώ εδώ και χρόνια έχει αναλάβει και τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα ονόματα των συγκεκριμένων συνεργατών είχαν γίνει γνωστά νωρίτερα από το CBS News.

Σε αντίθεση με τον Τραμπ και τους υπόλοιπους επιβάτες της μυστικής πτήσης, ο Πιτ Χέγκσεθ εθεάθη δημοσίως να επιβιβάζεται στο στρατιωτικό αεροσκάφος, γεγονός που φαίνεται πως αποτελούσε μέρος του σχεδίου παραπλάνησης.

Η οδηγία προς τους δημοσιογράφους

Οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με το παλαιότερο Air Force One έλαβαν οδηγίες να κατεβάσουν τα σκίαστρα των παραθύρων. Δεν τους δόθηκε κάποια εξήγηση για την εντολή.

Εκ των υστέρων, ωστόσο, η οδηγία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείπει το αεροσκάφος.

Ποιοι βρίσκονταν στο αεροσκάφος-δόλωμα

Εκτός από τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Σκοτ Μπέσεντ, στο παλαιότερο, παραπλανητικό αεροσκάφος επέβαιναν αρκετοί ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με έναν από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Μεταξύ αυτών ήταν ο κορυφαίος σύμβουλος πολιτικής, Στίβεν Μίλερ, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, ο γραμματέας προσωπικού, Γουίλ Σαρφ, ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Μάικλ Νίνταμ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης, Ρίτσαρντ Γουόλτερς, ο σύμβουλος Κρίστοφερ Αμπροζίνι, καθώς και μέλη του προσωπικού της ομάδας προετοιμασίας του Λευκού Οίκου.