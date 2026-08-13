Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται καθοριστικά για τον Ολυμπιακό, καθώς μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν η διοίκηση καλείται να πάρει αποφάσεις τόσο για το ρόστερ όσο και για την τεχνική ηγεσία.

Ο αποκλεισμός από τα προκριματικά του Champions League έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους Πειραιώτες, ο οποίος δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό δυναμικό αλλά πλέον αγγίζει και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η εικόνα της ομάδας στα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν έχει βάλει τον Βάσκο τεχνικό στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Την ίδια ώρα, οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ο Ολυμπιακός εξετάζει τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στη λίστα του, με τον αριθμό των νέων προσθηκών να είναι πιθανό να ξεπεράσει ακόμη και τις έξι.

Ωστόσο, η σημαντικότερη απόφαση που βρίσκεται πλέον μπροστά στη διοίκηση αφορά τον προπονητή. Μετά τον αποκλεισμό από το Champions League και λίγο πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων στη Super League, οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο μέτωπο αναμένονται άμεσα.