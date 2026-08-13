Η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση στον Ολυμπιακό δεν προέκυψε από τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν, αλλά από τη συνολική εικόνα της ομάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη αποφασίσει να προχωρήσουν σε αρκετές κινήσεις, με τον σχεδιασμό να προβλέπει τουλάχιστον πέντε ακόμη προσθήκες.

Αρχικά είχε αποφασιστεί να μην αποκτηθεί ποδοσφαιριστής ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν. Στο μεταξύ, όμως, υπήρξαν οι αποχωρήσεις του Ορτέγκα για τη Ρίβερ Πλέιτ και του Μασούρα για τη ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο Ολυμπιακός αναμένεται να αποκτήσει αριστερό μπακ, προκειμένου να καλύψει το κενό του Ορτέγκα. Ο Μπρούνο είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι της Ολλανδίας, ωστόσο η πρόθεση είναι να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής που θα προορίζεται για βασικός.

Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται πως θα δοθεί και στη μεσαία γραμμή, καθώς ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την απόκτηση δύο χαφ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το καλοκαίρι έχοντας ήδη κλείσει τον Ουνάι Λόπεθ, όμως έφτασε στα προκριματικά στηριζόμενος στους παλιούς του μέσους, ενώ στο πρώτο παιχνίδι απουσίασε και ο τραυματίας Έσε.

Στο πλάνο βρίσκεται επίσης η προσθήκη ενός εξτρέμ και ενός επιθετικού. Στους φορ, οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ έδειχναν να βρίσκονται κοντά στην έξοδο, ενώ στους εξτρέμ υπήρξε ενδιαφέρον της Κράσνονταρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Στον Ολυμπιακό, πάντως, περίμεναν περισσότερα από τον Πορτογάλο στα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν.

Υπάρχει, τέλος, το ενδεχόμενο να προκύψει και έκτη μεταγραφή. Αυτό θα αποτελούσε έκπληξη, δεδομένου ότι έχουν ήδη αποκτηθεί δύο δεξιοί μπακ, ο Μαφέο και ο Σάλιακας, ενώ εξετάζεται ακόμη και η προσθήκη τρίτου.

Η περίπτωση του Μαφέο φαίνεται να δημιουργεί ερωτηματικά, μετά την εικόνα του στα φιλικά και την εμφάνισή του ως αλλαγή στο πρώτο ματς με τη Ναϊμέγκεν. Αν αυτό το δείγμα είναι αρκετό για να αλλάξει τα δεδομένα, θα φανεί από τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν.