Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, αν και ένθερμος υποστηρικτής των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, κατήγγειλε σήμερα την πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων από εποίκους, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη τρομοκρατίας».

«Οι ενέργειες όσων βρίσκονται πίσω από αυτή τη φοβερή πράξη τρομοκρατίας, με στόχο να εκφοβίσουν και να παρενοχλήσουν αυτή την οικογένεια, είναι αποκρουστικές», έγραψε ο Μάικ Χάκαμπι στην πλατφόρμα X, εκτιμώντας πως «κανένα πρόσχημα δεν θα δικαιολογούσε αυτήν την τραμπούκικη συμπεριφορά».

This is another lie. @usembassyjlm has been VERY involved & the IDF & Israel Police have gone at our request to remove the Israeli terrorists doing this. The actions of those doing this to this family’s home is criminal. The WH hasn’t “intervened” because we have kept DC… https://t.co/qrfnCYcOtB — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 13, 2026

Από την Κυριακή, δεκάδες έποικοι εμποδίζουν την πρόσβαση σε κατοικίες Παλαιστινίων στο χωριό Κούσρα κοντά στη Ναμπλούς, το ένα από τα οποία ανήκει σε έναν Παλαιστίνιο που έχει επίσης αμερικανική υπηκοότητα. Οι κάτοικοι λένε πως έχουν αποκοπεί από κάθε παροχή τροφίμων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών.

Here is evidence that @IDF & @israelpolice went to Qusra to remove illegal trespassers there to intimidate Palestinian residents. It's just not accurate to say @Israel nor @usembassyjlm did nothing to protect Palestinian homeowners/US citizens. pic.twitter.com/UMKyHqdtFJ — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 13, 2026

«Οι δηλώσεις του Χάκαμπι είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστες», σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο ευαγγελικός πάστορας έχει υποστηρίξει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, που κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967, και απορρίπτει την ιδέα να ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος.

Ο Χάκαμπι είπε πως το Ισραήλ επενέβη στο σημείο έπειτα από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών – κύριου συμμάχου του.

Ο ισραηλινός στρατός έστειλε χθες, Τετάρτη, στρατιώτες που διέλυσαν ένα αντίσκηνο, όμως οι έποικοι παρέμειναν στο σημείο με κουβέρτες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα το πρωί πως διέλυσε χθες «δύο παράνομες δομές», κατέσχεσε τον εξοπλισμό που υπήρχε στο σημείο και προχώρησε σε μία προσαγωγή.

Η βία των Ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων έχει ενταθεί θεαματικά μετά την άνευ προηγουμένου πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, με σχεδόν καθημερινές εφόδους και επιθέσεις σε παλαιστινιακά χωριά, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στην παλαιστινιακή περιοχή, που είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο, εν μέσω περίπου τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων.