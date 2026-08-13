Αλλαγή δεδομένων στον ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν από τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα ταξιδέψει τελικά στις Βρυξέλλες και θα είναι διαθέσιμος για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός είχε παραμείνει την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας ενός σοβαρού προσωπικού ζητήματος. Ωστόσο, το πρόβλημα ξεπεράστηκε και ο Κωνσταντέλιας αναχωρεί στις 12:50 με απευθείας πτήση για τη βελγική πρωτεύουσα.

Μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες, ο άσος του ΠΑΟΚ θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου βρίσκεται η υπόλοιπη αποστολή και θα ενσωματωθεί στην ομάδα, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Lotto Park.

Η παρουσία του αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Αλέσιο Λίσι, σε μια αναμέτρηση όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα και να πάρει την πρόκριση στα Playoffs του Europa League.

Το αν ο Κωνσταντέλιας θα βρεθεί από την αρχή στο αρχικό σχήμα θα αποφασιστεί από τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάστασή του, αλλά και τον χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του μετά την άφιξή του στο Βέλγιο.