Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία εμπλέκονται στη μεταφορά έξι αλλοδαπών έναντι συνολικού τιμήματος 31.000 ευρώ. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου σε περιοχή της Σταυρούπολης έπειτα από σήμα για διενέργεια ελέγχου σε δύο αυτοκίνητα, βρέθηκαν στο εσωτερικό του ενός, που οδηγούσε ένας 23χρονος, τέσσερις αλλοδαποί, ένας εκ των οποίων βρισκόταν στο χώρο αποσκευών, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων. Το δεύτερο όχημα που οδηγούσε ένας 26χρονος δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα αλλά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε αλλοδαπός ο οποίος επίσης στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, αναφορικά με άλλη υπόθεση χθες το απόγευμα στη Σταυρούπολη, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 59χρονος, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν δύο αλλοδαποί στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες εισήλθαν παράνομα στη χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ έκαστος σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά τρία κινητά τηλέφωνα και τα τρία οχήματα μεταφοράς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.