Νέο πτικό υλικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές πριν από τη συντριβή ενός τουρκικού μαχητικού F-16 στη Γιάλοβα, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ενώ ο πιλότος του αεροσκάφους κατάφερε να σωθεί ενεργοποιώντας εγκαίρως το σύστημα εκτίναξης.

Οι νέες εικόνες, που καταγράφηκαν από οδηγό αυτοκινήτου, δείχνουν το μαχητικό ή τμήμα του να περνά σε πολύ κοντινή απόσταση από το όχημα και στη συνέχεια να καταλήγει λίγα μέτρα μακριά, σε δασική έκταση.

🟥 Yalova'da F-16 eğitim uçağının düşüşünden yeni görüntüler pic.twitter.com/eAituAqY1j — Halk TV (@halktvcomtr) August 13, 2026

Το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει την πτήση του από το Εσκισεχίρ και περίπου στις 15:00 συνετρίβη κοντά στις εγκαταστάσεις της 18ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης στη Γιάλοβα. Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες και τα αίτια της συντριβής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Εισαγγελία της Γιάλοβα, το F-16 προερχόταν από την 1η Κύρια Διοίκηση Βάσης Αεριωθουμένων του Εσκισεχίρ. Η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Τασκιόπρου, στην επαρχία Τσιφτλίκιοϊ της Γιάλοβα.

Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε αμέσως μετά το δυστύχημα. Για την υπόθεση ορίστηκαν δύο εισαγγελείς, οι οποίοι ανέλαβαν τη διερεύνηση του περιστατικού υπό τον συντονισμό του αναπληρωτή επικεφαλής της Εισαγγελίας.

Yalova'daki F-16 eğitim uçağının düşme anı kameraya yansıdı. pic.twitter.com/6C0JpIk7yV — Pusholder (@pusholder) August 12, 2026

Ο πιλότος του F-16, αντισυνταγματάρχης με τα αρχικά E.T., πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το σύστημα εκτίναξης πριν από την πρόσκρουση του αεροσκάφους.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γιάλοβα, όπου παραμένει για νοσηλεία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.