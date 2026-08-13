Η μυστικότητα γύρω από τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε οι δημοσιογράφοι να προσπαθούν ακόμη και μέσω της κατάστασης των φυτών στα γραφεία του να διαπιστώσουν πότε πραγματοποιήθηκαν οι τηλεοπτικά μεταδιδόμενες συναντήσεις του.

Το περιστατικό με το τέχνασμα του Ντόναλντ Τραμπ και το Air Force One, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω της επίσημης παραπλάνησης σχετικά με την αλλαγή αεροσκάφους σε τουρκικό αεροδρόμιο τον περασμένο μήνα, ωχριά μπροστά στη μυστικότητα που περιβάλλει τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως επισημαίνουν Ρώσοι δημοσιογράφοι, οι πρακτικές που εφαρμόζονται γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο είναι πολύ πιο εκτεταμένες και συστηματικές.

Τα φυτά στο γραφείο του Πούτιν αποκάλυψαν την πραγματική σειρά των συναντήσεων

Ορισμένοι δημοσιογράφοι επιχείρησαν φέτος να εξακριβώσουν αν οι τηλεοπτικές συναντήσεις του Πούτιν πραγματοποιήθηκαν πράγματι τις ημέρες που ανακοίνωνε το Κρεμλίνο. Για να το διαπιστώσουν, εξέτασαν ακόμη και τον μαρασμό των φυτών που εμφανίζονταν στα γραφεία του, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Η φαινομενική αντιστροφή στην αλλοίωση των φύλλων των φυτών του Πούτιν έδειξε, σύμφωνα με την αναφορά, ότι οι συναντήσεις είχαν πραγματοποιηθεί με διαφορετική σειρά και σε διαφορετικές ημέρες από εκείνες που παρουσιάζονταν επισήμως.

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αυτού του είδους η παραπλάνηση θεωρείται συνηθισμένη πρακτική. Αντίθετα, ο Λευκός Οίκος δέχτηκε επικρίσεις, επειδή δεν αποκάλυψε την κρυφή αλλαγή αεροσκάφους του Ντόναλντ Τραμπ σε τουρκικό αεροδρόμιο τον περασμένο μήνα, μέχρι που η Washington Post αποκάλυψε την υπόθεση αυτή την εβδομάδα.

«Σε σύγκριση με τη Ρωσία, αυτό είναι παιδικό παιχνίδι», δήλωσε ο Μιχαήλ Ρούμπιν, Ρώσος ερευνητικός δημοσιογράφος.

Ίδια γραφεία για να μην αποκαλύπτεται η τοποθεσία του

Ο Μιχαήλ Ρούμπιν και άλλοι δημοσιογράφοι έχουν διαπιστώσει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εξοπλίσει τις κατοικίες του με σχεδόν πανομοιότυπα γραφεία, ώστε τα βίντεο από τις συναντήσεις του να μην αποκαλύπτουν πού ακριβώς βρίσκεται.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα και δορυφορικές εικόνες, ο μηχανισμός ασφαλείας του Ρώσου προέδρου έχει αναπτύξει ένα ειδικό προεδρικό τρένο, καθώς και ειδικές σιδηροδρομικές διακλαδώσεις και μυστικούς σταθμούς κοντά σε τουλάχιστον τρεις από τις εξοχικές κατοικίες του.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, κρατώντας μυστικές τις συναντήσεις τους με τον Πούτιν μέχρι αυτές να μεταδοθούν τηλεοπτικά, ακόμη και όταν έχει περάσει διάστημα εβδομάδων. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τις συναντήσεις σαν να πραγματοποιήθηκαν την ημέρα της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Στη Ρωσία, οι επίσημες ανακρίβειες σχετικά με το πού βρίσκεται ο πρόεδρος «είναι απλώς μια συνηθισμένη Τρίτη», δήλωσε η Φαρίδα Ρουσταμόβα, Ρωσίδα δημοσιογράφος που καλύπτει το Κρεμλίνο από την εξορία.

Η ίδια έχει αναφέρει ότι συνομιλητές του Πούτιν στις τηλεοπτικά μεταδιδόμενες συναντήσεις του αναφέρονται μερικές φορές σε γεγονότα που έχουν ήδη ξεπεραστεί. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, μάλιστα, εμφανίστηκαν με ρούχα και κούρεμα που δεν ταίριαζαν με άλλες δημόσιες εμφανίσεις τους.

Οι Ρώσοι δημοσιογράφοι έχουν μάλιστα δημιουργήσει έναν ειδικό όρο για αυτές τις καθυστερημένες τηλεοπτικές μεταδόσεις συναντήσεων του Πούτιν: «κονσέρβες», δηλαδή «μαγνητοσκοπημένα προϊόντα».

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι παραπλανά το κοινό σχετικά με την τοποθεσία του Ρώσου προέδρου, ενώ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις συγκεκριμένες αναφορές.

Το μυστικό τρένο και η προσπάθεια να κρύβονται οι μετακινήσεις

Η έκταση των μέτρων που λαμβάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για να αποκρύπτει τις μετακινήσεις του έγινε πιο εμφανής το 2021, όταν δημοσιογράφος των New York Times, με έδρα τη Μόσχα, επισκέφθηκε τη λίμνη Βαλντάι, όπου βρίσκεται μία από τις εξοχικές κατοικίες του Ρώσου προέδρου.

Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν τότε για μια μυστηριώδη νέα σιδηροδρομική γραμμή που είχε κατασκευαστεί προς το συγκρότημα του Πούτιν. Δορυφορικές εικόνες έδειξαν έναν νέο σταθμό με ελικοδρόμιο, ο οποίος δεν εμφανιζόταν ούτε στα δρομολόγια ούτε στους σιδηροδρομικούς χάρτες.

Το 2023, ένας αποστάτης από τη ρωσική εκδοχή της μυστικής υπηρεσίας, της F.S.O., υποστήριξε ότι ο Πούτιν χρησιμοποιούσε το τρένο για να αποφεύγει την παρακολούθηση. Έγγραφα που διέρρευσαν έδειξαν ότι ένα μυστικό, θωρακισμένο τρένο, ειδικά εξοπλισμένο για τις ανάγκες του προέδρου, χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο τον Πούτιν.

Το τρένο ήταν βαμμένο ώστε να μοιάζει με ένα συνηθισμένο επιβατικό τρένο, αλλά διέθετε γυμναστήριο, σπα και ειδικό εξοπλισμό επικοινωνιών.

Η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία ενίσχυσαν τη μυστικότητα

Η εμμονή του Πούτιν με τη μυστικότητα και την ασφάλεια φάνηκε να εντείνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν υποχρέωνε αξιωματούχους να παραμένουν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες προκειμένου να μπορέσουν να τον συναντήσουν. Η απομόνωσή του διευκόλυνε παράλληλα την απόκρυψη της τοποθεσίας του.

Η πρακτική αυτή έφτασε σε νέα επίπεδα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ιδιαίτερα καθώς ουκρανικά drones άρχισαν να πετούν βαθύτερα μέσα στη ρωσική επικράτεια. Αυτό συνέβαλε στην πρόκληση διακοπών στη λειτουργία του κινητού διαδικτύου και, σύμφωνα με αναφορές, περιόρισε τις μετακινήσεις του Ρώσου προέδρου.

Στη Μόσχα έχει πλέον αναπτυχθεί η εκτίμηση ότι οι τεράστιες αυτοκινητοπομπές που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της πόλης και θεωρείται ότι μεταφέρουν τον Πούτιν μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελούν παραπλανητικές αυτοκινητοπομπές-δόλωμα. Το ίδιο ανέφερε και μία από τις επαφές του δημοσιογράφου στο Κρεμλίνο.

Η «κατασκευασμένη» δημόσια εικόνα του Ρώσου προέδρου

Ο Μιχαήλ Ρούμπιν είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά το 2020 ότι ο Πούτιν εργαζόταν σε πανομοιότυπα γραφεία στις κατοικίες του στα προάστια της Μόσχας και στο θέρετρο του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, επιτρέποντας στο Κρεμλίνο να αποκρύπτει την πραγματική του τοποθεσία.

Έρευνα του Radio Free Europe/Radio Liberty που δημοσιεύτηκε πέρυσι αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την πρακτική, επισημαίνοντας μικροσκοπικές διαφορές ανάμεσα στα κατά τα άλλα πανομοιότυπα γραφεία. Μεταξύ αυτών ήταν η θέση των πόμολων στις πόρτες και οι ενώσεις στους τοίχους, στοιχεία που μπορούσαν να δείξουν ότι τα γραφεία βρίσκονταν σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Ο Ρούμπιν, ο οποίος πλέον ζει στη Βόρεια Καρολίνα και είναι αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης του ειδησεογραφικού μέσου «Proekt», είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται την έκταση της μυστικότητας γύρω από τον Πούτιν όταν κάλυπτε το Κρεμλίνο για ρωσική οικονομική εφημερίδα πριν από περίπου μία δεκαετία.

Κάποτε είχε δει τυχαία μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Πούτιν να φτάνουν για μια συνεδρίαση. Ωστόσο, το γραφείο του Ρώσου προέδρου ανακοίνωσε τη συνάντηση αρκετές ημέρες αργότερα, σαν να επρόκειτο για ένα νέο γεγονός. Τότε, όπως είπε, κατάλαβε «ότι η δημόσια εικόνα του Πούτιν είναι κατασκευασμένη, είναι ένα απόλυτο ψέμα από την αρχή μέχρι το τέλος».

Για τον Πούτιν, αυτή η παραπλάνηση δεν αφορά μόνο την ασφάλεια, αλλά και την προβολή μιας εικόνας διαρκούς δραστηριότητας και ελέγχου. Η ένταση της κάλυψης που απολαμβάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αντίθετα, θα ήταν αδιανόητη στη Ρωσία ακόμη και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πανδημία.

Ωστόσο, οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης, όπως και η παραπλάνηση γύρω από την πτήση του Αμερικανού προέδρου τον περασμένο μήνα, θυμίζουν σε ορισμένους Ρώσους τις πρακτικές που εφαρμόζονται από τον Πούτιν.

«Ο Πούτιν, υπό αυτή την έννοια, είναι μια καρικατούρα που έχει οδηγήσει όλα όσα συμβαίνουν γύρω του στο σημείο του παραλογισμού», δήλωσε ο Μιχαήλ Ρούμπιν. «Ο Τραμπ, μου φαίνεται, μόλις αρχίζει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση», συμπλήρωσε.