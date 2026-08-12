Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν ένα πολυτελές σούπερ γιοτ τεράστιας αξίας βρέθηκε αντιμέτωπο με τα στενά όρια του ιστορικού διαύλου. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 8 Αυγούστου, με πρωταγωνιστή το εντυπωσιακό σκάφος BLUE II, το οποίο κατά τη διέλευσή του δυσκολεύτηκε εμφανώς να διατηρήσει την ασφαλή πορεία του και προσέκρουσε επανειλημμένα στα βραχώδη πρανή.



Το ταξίδι μέσα από τον Ισθμό μετατράπηκε σε δοκιμασία για το πλήρωμα του σκάφους, το οποίο προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποφύγει τις ζημιές στα τοιχώματα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει ομαλά και χωρίς απρόοπτα τον πλου.



Το απρόσμενο συμβάν αποτυπώθηκε πλήρως σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε ο Μιχάλης Παπαμανωλάκης μέσα από το δημοφιλές κανάλι «Κορινθογνωσία», τραβώντας τα βλέμματα όλων. Στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, το υπερπολυτελές γιοτ φαίνεται να κινείται σε ελάχιστη απόσταση από τα απότομα πρανή και, παρά τις επίμονες προσπάθειες του έμπειρου πληρώματος, να έρχεται σε επαφή με αυτά σε πολλαπλά σημεία, προκαλώντας μεγάλη αίσθηση στην παγκόσμια ναυτική κοινότητα.



Οι εντυπωσιακές αυτές εικόνες έρχονται να υπενθυμίσουν πόσο εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική είναι η ασφαλής διέλευση τεράστιων σκαφών αναψυχής από το ιστορικό και στενό αυτό κανάλι της περιοχής.

Το υπερπολυτελές σκάφος διαθέτει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που καθιστούν το γεγονός ιδιαιτέρως σημαντικό. Το εντυπωσιακό BLUE II έχει μήκος 56 μέτρα και η συνολική χρηματική του αξία εκτιμάται κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τη διεθνή αγορά. Στους υπερπολυτελείς χώρους του περιλαμβάνει δύο κύριες σουίτες, εκτεταμένα καταστρώματα ηλιοθεραπείας, κινηματογράφο, καθώς και έναν σύγχρονο χώρο ευεξίας με σάουνα, χαμάμ και γυμναστήριο για τους εκλεκτούς επιβάτες του.



Το τεράστιο κόστος και η ανυπέρβλητη πολυτέλεια του εν λόγω μοναδικού γιοτ υπογραμμίζουν ακόμη περισσότερο τη σοβαρότητα των στιγμών που βίωσε το πλήρωμα κατά την ατυχή αυτή πρόσκρουση στον Ισθμό.

Δείτε το βίντεο: