Η επιλογή της ώρας μιας πτήσης συνήθως υπαγορεύεται από την άνεση και το πρόγραμμα του ταξιδιώτη.

Οι πρωινές αναχωρήσεις θεωρούνται συχνά πιο συνεπείς, καθώς επηρεάζονται λιγότερο από τις καθυστερήσεις που συσσωρεύονται μέσα στην ημέρα, ενώ οι βραδινές πτήσεις εξυπηρετούν όσους προτιμούν να ταξιδεύουν με πιο χαλαρούς ρυθμούς ή να αξιοποιούν στο έπακρο την ημέρα τους.

Ωστόσο, ένα ερώτημα εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς επιβάτες: είναι τελικά ασφαλέστερο να πετά κανείς την ημέρα ή τη νύχτα;

Σύμφωνα με αεροσυνοδούς και επαγγελματίες της αεροπορίας που μίλησαν στο Travel + Leisure, δεν υπάρχει κάποια ώρα της ημέρας που να θεωρείται εγγενώς ασφαλέστερη για μια πτήση. Οι καιρικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν ένα ταξίδι, όπως οι καταιγίδες ή ο πάγος, δεν ακολουθούν συγκεκριμένο ωράριο, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν με αυστηρούς κανονισμούς που διέπουν τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης των πληρωμάτων.

Όπως εξηγεί αεροσυνοδός της American Airlines, οι πιλότοι και τα πληρώματα εργάζονται σε προγραμματισμένες βάρδιες και δεν βρίσκονται στο πιλοτήριο έπειτα από ατελείωτες ώρες εγρήγορσης. Αντίστοιχα, η Rachel Maxwell, πρώην αεροσυνοδός και σήμερα πιλότος εμπορικής αεροπορίας, επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν πιλότοι που πετούν αποκλειστικά ημέρα ή αποκλειστικά νύχτα, επομένως η ώρα της αναχώρησης δεν επηρεάζει το επίπεδο ασφάλειας της πτήσης.

Την ίδια άποψη συμμερίζεται και ο Justin Crump, ιδρυτής της εταιρείας ιδιωτικών πτήσεων Jettly, υπενθυμίζοντας ότι τα αεροπορικά ατυχήματα παραμένουν εξαιρετικά σπάνια στη σύγχρονη αεροπορία. Με άλλα λόγια, είτε ταξιδεύετε με το πρώτο φως της ημέρας είτε μετά τη δύση του ήλιου, τα πρότυπα ασφαλείας είναι τα ίδια.

Ένας ακόμη διαδεδομένος μύθος αφορά τις αναταράξεις. Παρότι μπορεί να είναι δυσάρεστες, δεν αποτελούν ένδειξη ότι το αεροσκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο. Αντίθετα, είναι μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας του, καθώς έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις μεταβολές του αέρα, της θερμοκρασίας και των ανέμων. Σε ορισμένες περιοχές, όπως πάνω από οροσειρές ή σε θερμά, ξηρά κλίματα, οι αναταράξεις μπορεί να είναι εντονότερες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πτήση είναι λιγότερο ασφαλής.

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι κάτι πολύ πιο απλό: να παραμένετε δεμένοι όταν είναι αναμμένη η ένδειξη της ζώνης ασφαλείας και να ακολουθείτε τις οδηγίες του πληρώματος. Οι περισσότεροι τραυματισμοί κατά τη διάρκεια μιας πτήσης δεν οφείλονται σε μηχανικά προβλήματα ή στις αναταράξεις, αλλά στο γεγονός ότι επιβάτες σηκώνονται ή λύνουν τη ζώνη τους την ακατάλληλη στιγμή.