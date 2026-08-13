Μετά από εβδομάδες φημών και δημοσιευμάτων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσαν οι ίδιοι ότι παντρεύτηκαν, δημοσιεύοντας στα social media το πρώτο στιγμιότυπο από τη νέα σελίδα της κοινής τους ζωής.

Το ανακοίνωσαν οι ίδιοι στο Instagram

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ είναι πλέον και επίσημα σύζυγοι. Το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την ιδιαίτερη στιγμή και αποκάλυψε τα νέα μέσω Instagram, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της τελετής.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκαν εμφανίζονται τα χέρια τους με τις βέρες, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο γάμος τους είναι πλέον γεγονός.

Η τελετή στην Κασκάις

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου, στην Κασκάις, στη νότια Πορτογαλία, σε μια κλειστή τελετή στην οποία έδωσαν το «παρών» μόνο λίγοι άνθρωποι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του ζευγαριού.

Η ημερομηνία είχε ιδιαίτερη σημασία για τους δύο, καθώς ακριβώς έναν χρόνο νωρίτερα, στις 11 Αυγούστου 2025, ο Ρονάλντο είχε κάνει την πρόταση γάμου στην Χεορχίνα .

Λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του ζευγαριού, εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή επιβεβαίωσε τον γάμο και γνωστοποίησε ότι επρόκειτο για πολιτική τελετή, παρουσία των πέντε παιδιών τους.

Δέκα χρόνια κοινής πορείας

Το «ναι» ήρθε περίπου δέκα χρόνια μετά την πρώτη γνωριμία του ζευγαριού. Ο Ρονάλντο και η Χεορχίνα συναντήθηκαν το 2016, όταν εκείνη εργαζόταν σε κατάστημα της Gucci στη Μαδρίτη.

Η ίδια έχει περιγράψει τη γνωριμία τους στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Soy Georgina», εξηγώντας πως ο Πορτογάλος σταρ μπήκε στο κατάστημα μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του και φίλους του, σε μια στιγμή που της προκάλεσε έντονα συναισθήματα.

Η σχέση τους έγινε επίσημα γνωστή τον Μάρτιο του 2017, όταν ο Ρονάλντο δημοσίευσε στο Instagram την πρώτη κοινή τους φωτογραφία.

Η οικογένεια του Ρονάλντο και της Χεορχίνα

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η οικογένεια μεγάλωσε με τη γέννηση των διδύμων, Μάτεο και Εύα, μέσω παρένθετης κύησης. Την ίδια περίοδο, η Χεορχίνα ήταν έγκυος στην Αλάνα Μαρτίνα, η οποία γεννήθηκε πέντε μήνες αργότερα.

Το 2022 ήρθε στον κόσμο η Μπέλα Εσμεράλντα, το πέμπτο παιδί της οικογένειας.

Έτσι, δέκα χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία και έναν χρόνο μετά την πρόταση γάμου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ επισφράγισαν τη σχέση τους με έναν γάμο που θέλησαν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.