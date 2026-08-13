Μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της έκλειψης Ηλίου κατέγραψε ο Ισπανός αθλητής του σκέιτμπορντ Ντάνι Λεόν, ο οποίος κατάφερε να συγχρονίσει ένα εντυπωσιακό άλμα με το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο.

Η έκλειψη, που έγινε ορατή σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, δημιούργησε ένα μοναδικό σκηνικό, το οποίο ο Ισπανός σκέιτερ αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Έστησε μια ράμπα και, έχοντας την έκλειψη Ηλίου στο φόντο, πήρε φόρα και εκτοξεύτηκε στον αέρα.

Ο Λεόν έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 και του Παρισιού το 2024. Το φοβερό στιγμιότυπο μοιράστηκε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «έκανα το άλμα της ζωής μου».

Το αποτέλεσμα ήταν ένα μοναδικό καρέ, στο οποίο η κίνηση του αθλητή συναντά την έκλειψη, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό θέαμα.