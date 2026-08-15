Ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει αφήσει πίσω του τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που πέρασε τους προηγούμενους μήνες και απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Το ζευγάρι βρίσκεται στην Πάρο, όπου περνά στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης μαζί με φίλους. Στις 14 Αυγούστου, ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου βρέθηκαν στην Τήνο, προκειμένου να προσκυνήσουν στην Παναγία.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί στην είσοδο του ναού της Ευαγγελίστριας, σε μια στιγμή που αποτυπώνει τη νέα, πιο ήρεμη περίοδο που διανύουν μετά τις δύσκολες στιγμές των προηγούμενων μηνών.

«Μεγάλη η χάρη Της σήμερα κι όπου κι αν βρισκόμαστε θα την τιμάμε!», έγραψε ο Γιώργος Μυλωνάκης στη σχετική ανάρτησή του.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας στις 15 Απριλίου 2026, όταν υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου.