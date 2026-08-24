Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές με την οικογένειά της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες μαζί με τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο και τις κόρες τους.

Η παρουσιάστρια έκανε την ανάρτηση τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες ημέρες του καλοκαιριού.

Σε μία από τις φωτογραφίες ποζάρει αγκαλιά με τον Ματέο Παντζόπουλο, ενώ στη λεζάντα έδωσε ήδη το «ραντεβού» για το επόμενο καλοκαίρι, γράφοντας: «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το μέρος όπου βρίσκονται.