Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πλευρά της προσωπικής ζωής του Νέιτ Σόαρες, ενός από τους πιο απαισιόδοξους επικριτές της τεχνητής νοημοσύνης, έρχεται στο φως μέσα από τη σχέση του με την αυτοαποκαλούμενη sex worker και δημιουργό του OnlyFans Aella, η οποία μοιράζεται δημόσια λεπτομέρειες για τη σεξουαλική της ζωή, σύμφωνα με τη nypost.

Ο Σόαρες είναι πρόεδρος του Machine Intelligence Research Institute και συν-συγγραφέας του βιβλίου «If Anyone Builds It, Everyone Dies», στο οποίο υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη υπερανθρώπινης τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας.

Η Aella, η οποία σύμφωνα με το Business Insider μπορεί να κερδίζει έως και 100.000 δολάρια τον μήνα από το OnlyFans, έχει αναφερθεί δημόσια στον Σόαρες ως σύντροφό της. Σε διαδικτυακή συζήτηση για το λεγόμενο consensual non-consent, δηλαδή ένα σεξουαλικό φετίχ που περιλαμβάνει προσποιητή έλλειψη συναίνεσης, τον χαρακτήρισε ιδιαίτερα «καλό» στο να το κάνει «τρομακτικά έντονο».

Η ίδια ανέφερε μάλιστα πρόσφατα ότι ο Σόαρες μπορεί να περνά δύο εβδομάδες σχεδόν χωρίς ύπνο, δουλεύοντας ασταμάτητα σε συναντήσεις, συνεντεύξεις, emails, ομαδικές συνομιλίες και νυχτερινές πτήσεις.

Ο καταστροφολόγος Σόαρες έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του ζωής στην προειδοποίηση για τους κινδύνους της AI. Από έφηβος, όπως έχει γράψει, ήθελε να «σώσει τον κόσμο». Εργάστηκε ως μηχανικός λογισμικού στη Google και το 2014 εντάχθηκε πλήρως στο Machine Intelligence Research Institute. Το 2023 ανέλαβε πρόεδρος, καθώς ο οργανισμός έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην ενημέρωση πολιτικών και κοινού για τους κινδύνους της προηγμένης AI.

Την ίδια στιγμή, η Aella έχει δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική δημόσια εικόνα. Σε κείμενό της τον Φεβρουάριο του 2024 αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της και φίλοι της οργάνωσαν για τα γενέθλιά της ένα σεξουαλικό πάρτι με 42 συμμετέχοντες. Δεν κατονόμασε τον σύντροφό της, όμως, δεδομένου ότι έχει αναφέρει αλλού τον Σόαρες ως σύντροφό της, δημιουργούνται ερωτήματα για το αν συμμετείχε.

maybe i should organize pic.twitter.com/zQ0tz7hyJI — Aella (@Aella_Girl) August 16, 2026

Σε άλλο, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό κείμενο, περιέγραψε μια εμπειρία σε όργιο όπου τρεις άνδρες την κρατούσαν, υπογραμμίζοντας επανειλημμένα ότι επρόκειτο για συναινετικό φετίχ. Η ίδια έχει επίσης δηλώσει ότι έχει γυρίσει πορνογραφικό υλικό μαζί με τον Σόαρες.

Παράλληλα, η Aella προωθεί το «Slutcon», μια εκδήλωση που παρουσιάζεται περισσότερο ως εντατικό workshop παρά ως παραδοσιακό συνέδριο και έχει στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στο φλερτ και στις σεξουαλικές σχέσεις.

Σε πρόσφατο κείμενό της μάλιστα συνέδεσε τα δύο θέματα που απασχολούν τον δημόσιο λόγο της: τον κίνδυνο αφανισμού από την AI και το Slutcon. Αφού αναφέρθηκε στην ανησυχία γύρω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, κατέληξε με ενθουσιασμό: «Το Slutcon είναι σε μιάμιση εβδομάδα! Θα είναι πολύ καλό».