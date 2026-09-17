Το «πράσινο φως» για ενδεχόμενη συμφωνία πώλησης 48 μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία έδωσε η Ουάσινγκτον, με το συνολικό ύψος του πακέτου να υπολογίζεται στα 24,3 δισ. δολάρια. Την εξέλιξη γνωστοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει ενεργό το μέτωπο μεταξύ του Ριάντ και των Χούθι της Υεμένης.

«Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, θωρακίζοντας την εθνική της άμυνα και βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα με τις αμερικανικές δυνάμεις», σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Σαουδική Αραβία επεδίωκε εδώ και καιρό την απόκτηση F-35, αλλά το Ισραήλ – η μοναδική χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει αεροσκάφη αυτού του τύπου – είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις.

Όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε για την προτεινόμενη πώληση το Κογκρέσο, από το οποίο απαιτείται έγκριση προκειμένου να προχωρήσει.

Στις αρχές του μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανάψει το πράσινο φως στην πιθανή πώληση περισσότερων από 10.000 βομβών στη Σαουδική Αραβία, έναντι περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.