Νέο γύρο εσωκομματικής σύγκρουσης πυροδοτούν στον ΣΥΡΙΖΑ οι πρόσφατες τοποθετήσεις της Όλγας Γεροβασίλη, με την Κουμουνδούρου να εξαπολύει επίθεση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Κύκλοι της συλλογικής ηγεσίας του κόμματος στηλιτεύουν τη στάση της ανεξάρτητης βουλευτού, εστιάζοντας στη δημόσια στήριξή της στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και στις αναφορές της περί ένταξης στην ΕΛ.Α.Σ., την ώρα που διατηρεί τη βουλευτική της έδρα.



Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνουν ανοιχτά λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τους φόβους για μεθοδευμένη υπονόμευση. Παράλληλα, διαμηνύουν με νόημα πως «ας αναλάβουν όλες και όλοι την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και της Αριστεράς».



Η άρνηση της πρώην υπουργού να παραδώσει το αξίωμά της διευρύνει το ρήγμα, με την εσωκομματική αντιπολίτευση να κατηγορείται για αντικομματική συμπεριφορά. Το κλίμα παραμένει εξαιρετικά έκρυθμο, καθώς η πολιτική διαμάχη για την κληρονομιά και το μέλλον του χώρου προσλαμβάνει πλέον διαστάσεις ανοιχτής σύγκρουσης.

Κύκλοι της συλλογικής ηγεσίας του κόμματος σχολίασαν επικριτικά τις δηλώσεις της βουλευτού για την ένταξή της στην ΕΛ.Α.Σ., στηλιτεύοντας το γεγονός ότι δεν παραιτείται από το βουλευτικό της αξίωμα. Η Κουμουνδούρου θέτει πλέον ανοιχτά ζήτημα πολιτικής ηθικής για τη διατήρηση της έδρας.

«Η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, με την οποία δηλώνει πίστη και ένταξη στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών, οι οποίοι δεν παρέδωσαν την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση προεκλογικά και όπως επιβάλλει το ήθος της Αριστεράς.



Η Όλγα Γεροβασίλη στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της.



Είναι ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε ένταξη «ανεξάρτητων βουλευτών» στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του, θα έθετε αυτομάτως τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026.



Ας αναλάβουν όλες και όλοι την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και της Αριστεράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προχωρά με πίστη στις ανεξάντλητες δυνάμεις, το ήθος και το πρόγραμμά του.



Ας παραιτηθούν επιτέλους.

Οχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους.

Τα σχέδιά τους απέτυχαν», αναφέρουν.



Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις δηλώσεις της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία ξεκαθάρισε ανοιχτά τη στήριξή της στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η έμπειρη πολιτικός τοποθέτησε πλέον το μέλλον της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), πυροδοτώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις.



Στο επίκεντρο της σκληρής διαμάχης βρίσκεται το ζήτημα των βουλευτικών εδρών. Ο Αλέξης Τσίπρας δέχεται ήδη πιεστικά δημόσια ερωτήματα για το αν οι ανεξάρτητοι βουλευτές που στοιχίζονται στο πλευρό του οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες τους πριν την ένταξή τους στον νέο φορέα.



Το θέμα προκαλεί τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η συζήτηση για την πολιτική ηθική και τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες φουντώνει.