Σε δηλώσεις για τη στιγμή που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε εργαζόμενη του ιατρείου στο Κολωνάκι, το οποίο είχε επισκεφθεί ο καλλιτέχνης.

Η γυναίκα τόνισε πως όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους, ενώ για τη διαφορά στις ώρες των γεγονότων υποστήριξε ότι οφείλεται στο γεγονός πως κανείς στο ιατρείο δεν μπορεί να κοιτάζει συνεχώς ένα ρολόι.

«Ξεχνάτε όλοι ότι είμαστε εργαζόμενοι εκεί πραγματικά και ότι προσπαθούσαμε να βγάλουμε το ψωμί μας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο ξαφνικά να βρεθείς σε ένα τέτοιο πράγμα», είπε στο «Live News».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν βρισκόταν στον χώρο όπου γινόταν η θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε:

«Εννοείται πως δεν ήμουν. Γι’ αυτό λέω ότι και εμείς βρισκόμαστε μπερδεμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε, και προσπαθούν με το ζόρι να μας πάρουν κάτι, μα δεν έχουμε να πούμε κάτι. Συνήθως, όταν δουλεύεις, σπάνια κοιτάς την ώρα. Δεν είμαστε με το ρολόι στο χέρι καμία από εμάς.

»Κανείς μας δεν ακουμπάει το μηχάνημα. Αυτό είναι της κυρίας (56χρονης κατηγορούμενης) να βάλει ένα φίλτρο, να βγάλει ένα φίλτρο, να βάλει φλέβα, να βγάλει φλέβα ή ό,τι κάνει. Η δική μας δουλειά, φεύγοντας κάποιος από το ιατρείο, είναι να αλλάξουμε ένα σεντονάκι, ξέρω εγώ, γιατί τσαλακώθηκε το κρεβάτι. Δεν θυμάμαι καν αν καθάρισα καθόλου. Δεν το θυμάμαι, μέσα στον πανικό και σε όλο αυτό που ζήσαμε, με 150 παλμούς η καθεμία και την ανησυχία μας και την τρομάρα που περάσαμε.

»Εννοείται ότι τον είδαμε (τον Μαζωνάκη). Τον είδα φεύγοντας, από τον διάδρομο, που περνούσε με το ΕΚΑΒ στην καρεκλίτσα. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Ο Μαζωνάκης; Φίλε μου, ο Μαζωνάκης. Δηλαδή; Απίστευτο! Απίστευτο! Απίστευτο! Και για μας στενάχωρο πολύ και τα πάντα όλα».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ήμασταν μέσα στο ιατρείο. Βέβαια. Ήμασταν στον χώρο, αλλά δεν ήμασταν μέσα να ξέρουμε τι γίνεται».

Όπως είπε, δεν άκουσε να φωνάζει κάποιος βοήθεια.

«Όχι, Παναγία μου. Όχι, όχι. Πω, πω, πω, πω, όχι! Τι είναι αυτά; Όχι. Είμαστε όλοι πάρα πάρα πολύ στενοχωρημένοι με αυτό. Μακάρι να βρει δικαιοσύνη και να καταλήξει να δει τι έχει γίνει. Να μάθουμε όλοι μας τι έχει γίνει. Κρίμα για τον Μαζωνάκη, πραγματικά. Ζω για Μαζώ φωνάζαμε και εμείς. Ζω για Μαζώ. Όλοι “Ζω για Μαζώ”».