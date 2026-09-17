Βαρύς είναι ο απολογισμός των μαχών που μαίνονται στην Υεμένη, καθώς δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο σε συγκρούσεις ανάμεσα στους Χούθι και τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι έχουν πλέον θέσει υπό τον έλεγχό τους το σύνολο των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, διευρύνοντας την παρουσία τους γύρω από το κομβικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ συνδέει τις αγορές της Ασίας με την Ευρώπη.

Πηγές των Χούθι ανέφεραν ότι 40 μαχητές τους σκοτώθηκαν σε σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές και σε μάχες με τις κυβερνητικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο. Πύργος τηλεπικοινωνιών βομβαρδίστηκε στην επαρχία Τάιζ, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι – ανάμεσά τους τρία παιδιά -, σύμφωνα με τους Χούθι.

Από την πλευρά του, στρατιωτικός αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης ανακοίνωσε πως 23 στρατιώτες βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας επιθέσεων των Χούθι με πυραύλους και drones στις επαρχίες Τάιζ και Λατζ.

Στη Σαουδική Αραβία, η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε νωρίτερα πως ένας Υεμενίτης σκοτώθηκε κι άλλοι δύο άνθρωποι (μια Σαουδαράβισσα και ένας Πακιστανός) τραυματίστηκαν στην επαρχία Ταΐφ, από πτώση συντριμμιών κατά την αναχαίτιση drone που εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον του βασιλείου.