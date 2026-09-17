Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, με το οποίο συνδέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν χάσει τη ζωή του, απαγορευόταν να υπάρχει στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Μάλιστα, για την απόκτησή του φαίνεται πως στάλθηκε ψευδής επιστολή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Το μηχάνημα παραγγέλθηκε στις 5 Ιουνίου από το εξωτερικό και 46 ημέρες αργότερα στάλθηκε επιστολή στον ΙΣΑ, στην οποία το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αναγραφόταν ως αναπληρωματικό προσάρτημα για το μηχάνημα οζονοθεραπείας που ήδη διέθετε το ιατρείο, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ευστάθιος Κουκούτσης, σε δηλώσεις που παραχώρησε, μίλησε για δόλο, τονίζοντας ότι η επιστολή στάλθηκε εσκεμμένα σε περίοδο κατά την οποία οι υπηρεσίες του ΙΣΑ υπολειτουργούσαν.

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Ο απόλυτος δόλος υποκρύπτεται στην ενέργεια αυτής της συγκεκριμένης ιατρού, η οποία ήταν ιατρός άνευ ειδικότητος. Γνώριζε τον Αύγουστο ότι υπολειτουργούν οι υπηρεσίες λόγω αδειών και λοιπά. Και όταν επανήλθε η προϊσταμένη της διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών του ΙΣΑ στις 4 Σεπτεμβρίου και ανέγνωσε το συνημμένο τιμολόγιο σε ξενόγλωσση γραφή διεπίστωσε ότι πρόκειται περί μηχανήματος απαγορευμένου να έχει. Και σε αυτό το μηχάνημα υπέστη την ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής».

Το έγγραφο που έστειλαν στον ΙΣΑ οι κατηγορούμενοι γιατροί:

Το σχετικό ρεπορτάζ: