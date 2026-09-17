Για δεκαετίες η παγκόσμια αγορά πετρελαίου λειτουργούσε με έναν βασικό κανόνα: η δύναμη βρισκόταν στα χέρια εκείνων που παρήγαγαν το πετρέλαιο.

Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να επηρεάζουν τις τιμές μέσω της παραγωγής τους, ενώ οι μεγάλοι εισαγωγείς ήταν υποχρεωμένοι να προσαρμόζονται στις αποφάσεις των παραγωγών.

Η Κίνα φαίνεται πως άλλαξε αυτή την εξίσωση.

Η ενεργειακή στρατηγική του Πεκίνου των τελευταίων δεκαετιών —με τεράστια αποθέματα πετρελαίου, υπερσύγχρονες υποδομές διύλισης και επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας— δημιούργησε ένα νέο δεδομένο: η μεγαλύτερη εισαγωγός πετρελαίου στον κόσμο απέκτησε τη δυνατότητα να επηρεάζει την αγορά όχι μόνο αγοράζοντας, αλλά και μειώνοντας τη ζήτησή της.

Η εξέλιξη αυτή έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, όταν το Πεκίνο περιόρισε σημαντικά τις εισαγωγές αργού και χρησιμοποίησε την ενεργειακή του ισχύ ως εργαλείο γεωπολιτικής επιρροής.

Από την ενεργειακή ευπάθεια στην ενεργειακή ισχύ

Η Κίνα για πολλά χρόνια θεωρούνταν μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στον κόσμο όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια.

Η οικονομική της ανάπτυξη βασίστηκε σε τεράστιες ποσότητες εισαγόμενου πετρελαίου, μεγάλο μέρος του οποίου προερχόταν από τη Μέση Ανατολή.

Αυτό δημιουργούσε έναν στρατηγικό φόβο στο Πεκίνο: σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, μια ξένη δύναμη θα μπορούσε να περιορίσει τις ενεργειακές ροές προς την Κίνα, ιδιαίτερα μέσω θαλάσσιων περασμάτων όπως τα Στενά της Μαλάκκας.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η κινεζική ηγεσία άρχισε να αντιμετωπίζει την ενέργεια ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Ο τότε πρωθυπουργός της Κίνας, Ζου Ρονγκτζί, είχε υπογραμμίσει την ανάγκη δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής και αξιοποίησης διεθνών ενεργειακών πηγών.

Η στρατηγική αυτή συνεχίστηκε και ενισχύθηκε επί Σι Τζινπίνγκ.

Σήμερα, τα κινεζικά αποθέματα πετρελαίου εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων γνωστών αποθεμάτων που βρίσκονται σε αποθήκευση.

Το Πεκίνο απέκτησε ένα εργαλείο που μέχρι τώρα είχαν οι παραγωγοί

Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στη φύση της επιρροής.

Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες, μέσω οργανισμών όπως ο OPEC, παραδοσιακά επηρέαζαν την αγορά αυξομειώνοντας την παραγωγή.

Η Κίνα λειτουργεί διαφορετικά.

Δεν ελέγχει την προσφορά πετρελαίου. Ελέγχει όμως σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση.

Και η ζήτηση της Κίνας είναι τόσο μεγάλη, ώστε κάθε αλλαγή στις αγορές της μπορεί να επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η Κίνα μείωσε σημαντικά τις αγορές πετρελαίου κατά τους πρώτους μήνες της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους οι τιμές του αργού δεν αυξήθηκαν όσο ανέμεναν πολλοί αναλυτές μετά τους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε ο Ντάαν Στράιβεν, επικεφαλής έρευνας πετρελαίου στη Goldman Sachs, η τιμή του αργού ήταν χαμηλότερη από την εκτίμηση που θα υπήρχε εάν η Κίνα συνέχιζε τις αγορές της στα προπολεμικά επίπεδα.

«Κανείς δεν πίστευε ότι η Κίνα είχε αυτή τη δύναμη»

Η νέα πραγματικότητα αιφνιδίασε ακόμη και αναλυτές της ενεργειακής αγοράς.

«Αυτή είναι μια δύναμη που κανείς δεν πίστευε ότι είχε η Κίνα», ανέφερε η Έρικα Ντάουνς, ερευνήτρια στο Center on Global Energy Policy του Πανεπιστημίου Columbia.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόση ενέργεια χρειάζεται η Κίνα.

Είναι πώς θα χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα.

Η ενεργειακή ισχύς μπορεί να λειτουργήσει ως διαπραγματευτικό εργαλείο σε διεθνείς κρίσεις, καθώς το Πεκίνο μπορεί να επηρεάζει τις αγορές χωρίς να διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια παραδοσιακή πετρελαϊκή δύναμη.

Η ενέργεια ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής

Η Κίνα έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ενεργειακές ροές ως μέσο πίεσης.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν, το Πεκίνο περιόρισε τις εξαγωγές διυλισμένων καυσίμων, όπως βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.

Οι περιορισμοί είχαν διπλό στόχο:

Αφενός να προστατευθούν τα εγχώρια αποθέματα, αφετέρου να ασκηθεί πίεση σε χώρες που δεν ευθυγραμμίζονταν με τις κινεζικές επιλογές εξωτερικής πολιτικής.

Οι εξαγωγές που παρέμειναν διαθέσιμες κατευθύνθηκαν κυρίως προς χώρες με στενότερες σχέσεις με το Πεκίνο, όπως το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη.

Αντίθετα, χώρες που έχουν βρεθεί σε αντιπαράθεση με την Κίνα, όπως η Αυστραλία και οι Φιλιππίνες λόγω των διαφορών στη Νότια Σινική Θάλασσα, βρέθηκαν σε δυσμενέστερη θέση.

Η πρακτική αυτή θυμίζει τη χρήση των σπάνιων γαιών από την Κίνα, όπου το Πεκίνο έχει επίσης σημαντική επιρροή στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η μεγάλη αλλαγή: Η Κίνα μειώνει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο

Η ενεργειακή ισχύς της Κίνας δεν προκύπτει μόνο από τα αποθέματα.

Προκύπτει και από το γεγονός ότι η χώρα αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνει ενέργεια.

Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της κινεζικής αγοράς αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα έχει μειώσει σημαντικά την κατανάλωση πετρελαίου σε σχέση με ένα σενάριο όπου κυριαρχούσαν αποκλειστικά οχήματα με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.

Παράλληλα, η Κίνα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα υψηλής ταχύτητας σιδηροδρόμων στον κόσμο και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί άνθρακα αντί πετρελαίου σε ορισμένες βιομηχανικές διαδικασίες.

Αυτό δημιουργεί μια διαφοροποίηση που λίγες άλλες χώρες διαθέτουν.

Το νέο ενεργειακό παιχνίδι ΗΠΑ – Κίνας

Η ενεργειακή αυτή μετατόπιση έχει και άμεσες γεωπολιτικές συνέπειες.

Για δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ενέργεια ως εργαλείο επιρροής.

Η Κίνα φαίνεται να αποκτά μια διαφορετική μορφή ισχύος.

Όπως σημείωσε η Μέγκαν Ο’Σάλιβαν, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, η επιρροή που είχε για δεκαετίες η Σαουδική Αραβία μέσω της δυνατότητας ρύθμισης της παραγωγής μπορεί να αποκτήσει ένα αντίστοιχο παράλληλο στην πλευρά της ζήτησης.

Εάν η Κίνα μπορεί να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά μέσω των αγορών ή μη αγορών της, τότε μετατρέπεται σε έναν παράγοντα που οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις θα πρέπει να υπολογίζουν.

Το ερώτημα που ανοίγει για την Ταϊβάν και τη διεθνή ασφάλεια

Η νέα ενεργειακή αυτοπεποίθηση της Κίνας έχει προκαλέσει συζητήσεις και στο επίπεδο της στρατηγικής ασφάλειας.

Ορισμένοι πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η μειωμένη ενεργειακή ευπάθεια μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το Πεκίνο υπολογίζει το κόστος πιθανών κινήσεων, όπως μια κρίση γύρω από την Ταϊβάν.

Το επιχείρημα είναι ότι η ενεργειακή εξάρτηση αποτελούσε έναν από τους παράγοντες που λειτουργούσαν αποτρεπτικά για την Κίνα.

Εάν αυτή η ευπάθεια περιοριστεί, αλλάζει ένα κομμάτι της στρατηγικής εξίσωσης.

Δεν σημαίνει ότι μια σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.

Σημαίνει όμως ότι η ενέργεια, που για δεκαετίες θεωρούνταν αδύναμο σημείο του Πεκίνου, εξελίσσεται πλέον σε στοιχείο ισχύος.

Η Κίνα δεν είναι πλέον μόνο ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου

Η μεγάλη αλλαγή στην παγκόσμια ενεργειακή γεωπολιτική είναι ότι η Κίνα δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στον κόσμο.

Είναι ένας παίκτης που μπορεί να επηρεάζει τις αγορές, να διαμορφώνει τιμές και να χρησιμοποιεί την ενεργειακή της θέση ως εργαλείο διεθνούς πολιτικής.

Το επόμενο μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν η Κίνα απέκτησε ενεργειακή ισχύ.

Αυτό φαίνεται να έχει ήδη συμβεί.

Το ερώτημα είναι πώς θα επιλέξει να τη χρησιμοποιήσει στο νέο παγκόσμιο ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους υπόλοιπους μεγάλους παίκτες της διεθνούς σκηνής.