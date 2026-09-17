Μια 38χρονη Νοτιοαφρικανή καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 40 ετών στη Νιγηρία για εισαγωγή περισσότερων από πέντε κιλών ηρωίνης, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της νιγηριανής Δίωξης Ναρκωτικών (NDLEA)

Η Γουίλ Τζέσικα Αν είχε συλληφθεί στις 6 Ιουνίου στο διεθνές αεροδρόμιο της Αμπούτζα, της πρωτεύουσας της Νιγηρίας, έχοντας στην κατοχή της 5,75 κιλά ηρωίνης. Είχε ταξιδέψει από την Καμπότζη, με ενδιάμεσο σταθμό το Κατάρ. Χρησιμοποιούσε τον τρίχρονο γιο της ως πρόφαση για να παρακάμψει ελέγχους ασφαλείας, σύμφωνα με την ενημέρωση από την NDLEA.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των νιγηριανών αρχών, η 38χρονη είναι μέλος κυκλώματος μαζί με τον σύζυγό της Γιαν Κούνραντ Ντε Γιάγκερ, ο οποίος διηύθυνε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών από την Καμπότζη προς τη Νότια Αφρική.

Ο σύζυγός της συνελήφθη επίσης στα τέλη Ιουλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, έχοντας στην κατοχή του 3,2 κιλά ναρκωτικών που προορίζονταν για το Χονγκ Κονγκ.

Η Γουίλ Τζέσικα Αν ομολόγησε την ενοχή της για δύο κατηγορίες: της εισαγωγής ηρωίνης και της συνωμοσίας με σκοπό την εισαγωγή ναρκωτικών. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 και 25 ετών, αλλά θα εκτίσει τις δυο ποινές ταυτόχρονα, κάτι που σημαίνει πως θα περάσει 25 χρόνια στη φυλακή.