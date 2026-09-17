Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο Λίντσεϊ Γκράχαμ που αναμένεται να φέρει αλλαγές στις σχέσεις των ΗΠΑ με Ρωσία, Τουρκία και Γαλλία, αλλά και ορισμένα ακόμη κράτη.

Το νομοσχέδιο φέρει το όνομα του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένθερμου υποστηρικτή της Ουκρανίας, που πέθανε ξαφνικά τον Ιούλιο, όταν επέστρεψε από ταξίδι στο Κίεβο και πέρασε με ψήφους των Ρεπουμπλικάνων, αλλά και των Δημοκρατικών.

Ο νέος νόμος επιτρέπει την νέα επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία για το πετρέλαιό της, αλλά και σε όσους αγοράζουν, όπως Ινδία, Κίνα, Ουγγαρία, Ιαπωνία και Γαλλία.

«Η Αμερική είναι πιο ισχυρή στο εσωτερικό της όταν προβάλλει τη δύναμή της στο εξωτερικό. Αυτή η νομοθετική πράξη κάνει ακριβώς αυτό», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός Μάικλ Μακόλ στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το νομοσχέδιο πέρασε με 203 ψήφους υπέρ και 7 κατά, με 58 Δημοκρατικούς να ψηφίζουν θετικά, παρότι το κόμμα είχε αντίθετη γραμμή, έγραψαν οι Financial Times.

Σύμφωνα με αναλυτές, το νομοσχέδιο δίχασε τους Δημοκρατικούς, γιατί μεταξύ άλλων παρέχει υπερεξουσίες στον Τραμπ για την επιβολή κυρώσεων. Φοβούνται, λοιπόν, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να τις επιβάλλει σε συμμάχους των ΗΠΑ, ιδιαιτέρως σε χώρες όπως η Τουρκία και η Γαλλία.

Μάλιστα, οι Δημοκρατικοί προσπάθησαν τη Δευτέρα, χωρίς επιτυχία, να τροποποιήσουν το νομοσχέδιο ώστε να ξεκαθαριστεί πως οι κυρώσεις δεν θα στρέφονται σε συμμάχους των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι το νομοσχέδιο περιέχει τόσα πολλά κενά, ώστε είναι πολύ απίθανο η άρση των κυρώσεων που προβλέπεται στη νομοθεσία να γίνει ποτέ πραγματικότητα», δήλωσε ο αρχηγός της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, κατά τη διάρκεια της συζήτησης την Τετάρτη, εξηγώντας την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο.