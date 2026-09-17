Μια πολιτικός από την ανατολική Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο κρίσιμες πολιτικές αναμετρήσεις της χώρας.

Η Μανουέλα Σβέζιγκ, πρωθυπουργός του κρατιδίου Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), εμφανίζεται να δίνει μια μάχη που πριν από λίγους μήνες έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολη: να σταματήσει την προέλαση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) σε μια περιοχή όπου το ακροδεξιό κόμμα έχει ενισχύσει σημαντικά την επιρροή του.

Η εκλογική αναμέτρηση στο βορειοανατολικό κρατίδιο έχει μετατραπεί σε ένα πολιτικό τεστ με ευρύτερες συνέπειες.

Αν η Σβέζιγκ καταφέρει να επικρατήσει απέναντι στην AfD, θα θεωρηθεί μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των παραδοσιακών κομμάτων απέναντι στην άνοδο της γερμανικής δεξιάς.

Ταυτόχρονα, όμως, η ενίσχυση της ίδιας δημιουργεί νέο πρόβλημα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την εύθραυστη κυβερνητική συνεργασία στην οποία συμμετέχει το SPD.

Η «Frau gegen Blau» και η στρατηγική απέναντι στην AfD

Η πολιτική στρατηγική της Σβέζιγκ βασίζεται σε ένα απλό αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό μήνυμα:

«Frau gegen Blau» – «Γυναίκα απέναντι στο μπλε».

Το «μπλε» παραπέμπει στο χρώμα της AfD και η Σβέζιγκ παρουσιάζει τον εαυτό της ως το πρόσωπο που μπορεί να εμποδίσει την επικράτηση του κόμματος που έχει εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις στην ανατολική Γερμανία.

Σε αντίθεση με αρκετούς κεντρικούς πολιτικούς στο Βερολίνο, η Σβέζιγκ επενδύει περισσότερο στην εικόνα της πολιτικού που βρίσκεται κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το προφίλ αυτό της έχει δώσει υψηλή δημοτικότητα, όχι μόνο στο κρατίδιό της αλλά και ευρύτερα στη Γερμανία.

Προβάλλει συχνά την προσωπική της ιστορία, αναφερόμενη στην οικογένειά της στην πρώην Ανατολική Γερμανία και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, όταν ο πατέρας της έχασε τη δουλειά του στον κατασκευαστικό κλάδο.

Για πολλούς ψηφοφόρους στην περιοχή, αυτή η αφήγηση δημιουργεί την εικόνα μιας πολιτικού που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις κοινωνικές ανασφάλειες της ανατολικής Γερμανίας.

Η επίθεση στον Μερτς και το πρόβλημα της κυβέρνησης

Η Σβέζιγκ δεν περιορίζεται στην αντιπαράθεση με την AfD.

Έχει μετατρέψει μεγάλο μέρος της προεκλογικής της εκστρατείας σε κριτική προς τον Φρίντριχ Μερτς, κατηγορώντας τον ότι δεν αντιλαμβάνεται τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Σε εκδήλωση στο Ρόστοκ, όταν πολίτης τη ρώτησε για την αύξηση των τιμών των καυσίμων, η Σβέζιγκ χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει λάβει μέτρα για τη μείωση του κόστους.

«Είμαι αρκετά θυμωμένη με τον καγκελάριο Μερτς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η στάση αυτή δημιουργεί ένα παράδοξο για το SPD.

Το κόμμα της συμμετέχει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά η Σβέζιγκ χρησιμοποιεί την κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές για να ενισχύσει τη θέση της σε περιφερειακό επίπεδο.

Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους Χριστιανοδημοκράτες (CDU), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η προεκλογική της τακτική αποδυναμώνει το κέντρο και τελικά ενισχύει την AfD.

Η κατάρρευση της CDU στην ανατολική Γερμανία

Η μεγαλύτερη απώλεια από την άνοδο της Σβέζιγκ φαίνεται να καταγράφεται στο στρατόπεδο των συντηρητικών.

Οι δημοσκοπήσεις στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δείχνουν ότι η CDU κινδυνεύει να καταγράψει ιστορικά χαμηλό αποτέλεσμα.

Σε ορισμένες μετρήσεις το κόμμα εμφανίζεται κοντά ή κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εσωκομματική συζήτηση για την ηγεσία του Μερτς, καθώς ήδη υπάρχουν πιέσεις στο εσωτερικό της CDU σχετικά με την πορεία της κυβέρνησης.

Η επιτυχία της Σβέζιγκ, επομένως, δεν αφορά μόνο το SPD.

Αλλάζει την ισορροπία μεταξύ των μεγάλων κομμάτων στη γερμανική πολιτική σκηνή.

Από το υπουργείο της Μέρκελ στην πρώτη γραμμή της γερμανικής πολιτικής

Η Μανουέλα Σβέζιγκ δεν είναι άγνωστη στο ομοσπονδιακό επίπεδο.

Υπήρξε υπουργός Οικογένειας στην κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ για περίπου τρία χρόνια, αποκτώντας σημαντική πολιτική εμπειρία στο Βερολίνο.

Παράλληλα, η πορεία της έχει συνοδευτεί και από αντιφάσεις.

Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Σβέζιγκ ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια της ενεργειακής συνεργασίας με τη Ρωσία και της λειτουργίας των αγωγών Nord Stream.

Μετά την έναρξη του πολέμου, υποστήριξε ότι το μέλλον του κρατιδίου της πρέπει να στραφεί προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αν η εκλογική της επιτυχία επιβεβαιωθεί, η εθνική της επιρροή αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Ήδη υπάρχουν συζητήσεις ότι θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει υποψήφια για την καγκελαρία.

Το πολιτικό της πλεονέκτημα: η εικόνα της «πολιτικού της καθημερινότητας»

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Σβέζιγκ είναι η εικόνα που έχει δημιουργήσει γύρω από το πρόσωπό της.

Σε μια περίοδο όπου πολλοί Γερμανοί θεωρούν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση απομακρυσμένη από τα προβλήματα της κοινωνίας, η ίδια παρουσιάζεται ως πολιτικός που ακούει και παρεμβαίνει.

Στην τοπική της πολιτική ατζέντα περιλαμβάνονται μέτρα όπως η δωρεάν προσχολική εκπαίδευση για οικογένειες, αλλά και εκπτώσεις στις μετακινήσεις με τρένο για νέους σε επαγγελματική εκπαίδευση και ηλικιωμένους.

Οι υποστηρικτές της θεωρούν ότι αυτές οι παρεμβάσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα.

«Είναι κοντά στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά η 64χρονη Σιμόνε Κρο, πρώην εργαζόμενη στη φροντίδα ηλικιωμένων.

Η μάχη της ανατολικής Γερμανίας και το μήνυμα για ολόκληρη τη χώρα

Η εκλογική μάχη στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία ξεπερνά τα όρια ενός κρατιδίου.

Η ανατολική Γερμανία αποτελεί εδώ και χρόνια το ισχυρότερο πεδίο ανάπτυξης της AfD, καθώς κοινωνικές ανησυχίες, οικονομικές ανισότητες και δυσπιστία απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα έχουν δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για την άνοδο της.

Η Σβέζιγκ επιχειρεί να αποδείξει ότι υπάρχει διαφορετικός δρόμος: ένα παραδοσιακό κεντροαριστερό κόμμα που μπορεί να εκφράσει την κοινωνική δυσαρέσκεια χωρίς να αφήσει χώρο στην AfD.

Αν τα καταφέρει, η επιτυχία της θα αποτελέσει πολιτικό μήνυμα πολύ πέρα από τα σύνορα του κρατιδίου.

Αντίθετα, μια αποτυχία θα ενισχύσει το αφήγημα ότι η άνοδος της AfD έχει πλέον εδραιωθεί στο γερμανικό πολιτικό τοπίο.

Η Μανουέλα Σβέζιγκ έχει μετατρέψει μια περιφερειακή εκλογή σε δοκιμασία για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας.