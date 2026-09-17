Η Φινλανδία, η οποία ηττήθηκε με 3-2 από την Εσθονία, θα είναι τελικά η αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στη φάση των «16» του Eurovolley.

Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο επικρατώντας της Σλοβακίας με 3-1 σετ και περίμενε να μάθει τον αντίπαλο στους «16», με τις… υποψηφιότητες να είναι δύο: Βέλγιο ή Φινλανδία.

Τελικά οι Φινλανδοί θα είναι αυτοί που θα βρεθούν στον δρόμο της ομάδας του Κώστα Χριστοφιδέλη καθώς έπεσαν θύμα έκπληξης χάνοντας με 3-2 σετ από την Εσθονία που είχε ήδη αποκλειστεί.

Έτσι, η Φινλανδία τερμάτισε στη 2η θέση του ομίλου της και θα είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στους «16», ενώ όποια ομάδα προκριθεί στους προημιτελικούς θα βρει απέναντί της την Ιταλία ή τη Δανία.