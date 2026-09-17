Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος που εστιάζει στην κατασκευή πολυτελών και μεγάλων σκαφών βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η νέα θαλαμηγός του ζεύγους Γιάννη και Δήμητρας Κούστα. Τα αφιερώματα για τη «Belita» κάνουν λόγο για την κυκλοφορία της ναυαρχίδας της «ISA Yachts» και της «Palumbo Superyachts» που μόλις βγήκε από τις εγκαταστάσεις στην Ανκόνα της Ιταλίας.



Όπως αναφέρει το διεθνώς αναγνωρισμένο «BOAT International» η θαλαμηγός του έλληνα μεγαλοεφοπλιστή έχει γίνει από την αρχή κατά παραγγελία, και ταυτόχρονα γίνεται πλέον το μεγαλύτερο έργο του ιταλικού ναυπηγείου μέχρι σήμερα, τόσο σε μήκος όσο και σε όγκο καθώς ανέρχεται σε ένα γιγάντιο 2.220 GT, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία των δυο εταιρειών με τον Espen Øino, να είναι υπεύθυνος για τον εξωτερικό σχεδιασμό.

Ταυτόχρονα η ναυπηγική μηχανική της θαλαμηγού είναι μια κοινή προσπάθεια μεταξύ της «Palumbo Superyachts» και του ιταλικού στούντιο «Hydro Tec», με τον διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Peter Marino να γίνεται ο υπεύθυνος για τον εσωτερικό σχεδιασμό της υπερπολυτελούς θαλαμηγού.

Photo credit: ΒΟΑΤ International

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του «BOAT International» η μεγαλύτερη σειρά πολυτελών σκαφών αναψυχής της «ISA Yachts», στην οποία περιλαμβάνεται και το «Belita», ονομάζεται Granturismo.



Με το ιταλικό ναυπηγείο να παραδίδει τα προηγούμενα χρόνια το Granturismo superyacht «OKTO» μήκους 66,4 μέτρων την άνοιξη του 2014, που ανήκει και αυτό σε ελληνική επιχειρηματική οικογένεια.

Εκεί το πολυτελές εσωτερικό του σκάφους είχε αναλάβει ο αείμνηστος σχεδιαστής εσωτερικών χώρων σκαφών Alberto Pinto. Αλλά και το superyacht «Forever One» μήκους 54 μέτρων, που παρουσιάστηκε επίσης το 2014, και που επιδεικνύει την ευελιξία της εν λόγω εταιρείας κατασκευής πολυτελών σκαφών.

Photo credit: ΒΟΑΤ International

Όπως λέγεται η «Belita» του εφοπλιστικού ζεύγους Κούστα διακρίνεται για μια καθαρή και «αυστηρή» αρχιτεκτονική που ορίζει τη νέα ναυαρχίδα, που παρουσιάζεται μέσω λεπτών γραμμών, μεγάλων εκτάσεων σκούρων υαλοπινάκων και μιας οπτικά συμπαγούς υπερκατασκευής. Οι όγκοι στο σκάφος «κατεβαίνουν» προς την πρύμνη, με την αρχιτεκτονική της πρύμνης να «ανοίγει» προοδευτικά προς το νερό μέσα από εκτεταμένες βεράντες και μια «εντυπωσιακή» περιοχή όπου βρίσκεται η πισίνα του σκάφους, στην πρύμνη.

Γίνεται ακόμη γνωστό πως οι εσωτερικοί χώροι της θαλαμηγού δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, αν και το ναυπηγείο έχει υπαινιχθεί ότι αναπτύχθηκαν ως ένα πλήρως εξατομικευμένο έργο, σχεδιασμένο γύρω από το όραμα του ιδιοκτήτη.

Photo credit: ΒΟΑΤ International

Στο άρθρο του, το «BOAT International» φιλοξενεί και νέες δηλώσεις του διευθυντή της «Palumbo Superyachts», Giuseppe Palumbo ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων «Μια καθέλκυση είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή, αλλά το να βλέπουμε την «Belita» στο νερό σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς.



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